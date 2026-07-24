Interesse aus England: Bringt ER Bayer 04 den nächsten großen Millionen-Coup?

Leverkusen - Unverhofft kommt oft! Nach diversen Millionen-Coups in Vorjahres-Sommer könnte Bayer 04 kurz vor dem Saisonstart mit einer Überraschung richtig Kasse machen.

Flügelflitzer Ernest Poku (2.v.l.) könnte Bayer schon bald in Richtung Premier League verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Fast 300 Millionen Euro hat der Sensations-Meister von vor zwei Jahren im vergangenen Transfer-Sommer eingestrichen.

Neben 50 Millionen Euro für Piero Hincapie (24) in diesem Jahr scheint die Werkself kurz vor den nächsten Millionen-Einnahmen zu stehen.

Denn nach Angaben von BILD scheint Ernest Poku (22) einige Interessenten aus der Premier League auf den Plan gerufen zu haben.

Kostenpunkt: Rund 25 Millionen Euro! Unter anderem der FC Sunderland und Nottingham Forest sollen die Fühler nach dem Niederländer ausgestreckt haben, der vor einem Jahr für "schlappe" zehn Millionen Euro unters Bayer-Kreuz gewechselt war.

Trotz der Tatsache, dass der 22-Jährige auf den Flügeln fest für die neue Saison eingeplant war, soll sich Sportchef Simon Rolfes (44) offenbar ernsthaft mit einem Verkauf des Youngsters beschäftigen.