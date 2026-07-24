Interesse aus England: Bringt ER Bayer 04 den nächsten großen Millionen-Coup?
Leverkusen - Unverhofft kommt oft! Nach diversen Millionen-Coups in Vorjahres-Sommer könnte Bayer 04 kurz vor dem Saisonstart mit einer Überraschung richtig Kasse machen.
Fast 300 Millionen Euro hat der Sensations-Meister von vor zwei Jahren im vergangenen Transfer-Sommer eingestrichen.
Neben 50 Millionen Euro für Piero Hincapie (24) in diesem Jahr scheint die Werkself kurz vor den nächsten Millionen-Einnahmen zu stehen.
Denn nach Angaben von BILD scheint Ernest Poku (22) einige Interessenten aus der Premier League auf den Plan gerufen zu haben.
Kostenpunkt: Rund 25 Millionen Euro! Unter anderem der FC Sunderland und Nottingham Forest sollen die Fühler nach dem Niederländer ausgestreckt haben, der vor einem Jahr für "schlappe" zehn Millionen Euro unters Bayer-Kreuz gewechselt war.
Trotz der Tatsache, dass der 22-Jährige auf den Flügeln fest für die neue Saison eingeplant war, soll sich Sportchef Simon Rolfes (44) offenbar ernsthaft mit einem Verkauf des Youngsters beschäftigen.
Ein Verkauf Pokus heißt aber auch: Leverkusen müsse sich einen Monat vor dem Pflichtspiel-Auftakt bei Wehen Wiesbaden auf die Suche nach einem neuen Flügelflitzer machen.
Erst vor einem Monat hatte Bayer den Transfer von Linksaußen Afonso Moreira von Olympique Lyon für 30 Millionen Euro unter Dach und Fach gebracht. Schlägt der Europa-League-Teilnehmer in den nächsten Wochen nochmal zu?
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa