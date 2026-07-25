Mega-Deal kurz vor Abschluss: Bayer 04 bei Kerim Alajbegovic wohl mit DIESEM England-Klub einig

Leverkusen - Eigentlich schien die Zukunft von Kerim Alajbegovic (18) von Bayer 04 so gut wie geklärt! Jetzt scheint aber ausgerechnet ein alter Bekannter dazwischenfunken zu wollen, um den Offensivspieler loszueisen.

Xabi Alonso und der FC Chelsea scheinen in der Pole Position um die Zukunft von Kerim Alajbegovic. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Bereits vor einer Woche sickerte durch, dass der 18-Jährige kurz vor einem 25-Millionen-Transfer zu Atalanta Bergamo stünde.

In den jüngsten Tagen ist offenbar reichlich Bewegung in die Sache gekommen. Denn: Der WM-Fahrer soll ganz weit oben auf dem Zettel des FC Chelsea stehen. Ausgerechnet dem Klub, der ab der kommenden Saison von Bayers Meistermacher Xabi Alonso (44) trainiert wird.

Laut des Telegraph sind die Blues aktuell heißer Favorit und wollen satte 40 Millionen Euro hinblättern, um den Youngster an die Stamford Bridge zu holen.

Schon zu seinen Leverkusener Zeiten war Alonso ein großer Befürworter des Mittelfeldspielers, zog ihn während seiner Zeit unterm Bayer-Kreuz immer wieder hoch zu den Profis.

Mittlerweile soll Alajbegovic den Bayer-Bossen sogar mitgeteilt haben den Klub in diesem Sommer verlassen zu wollen - zu niedrig offenbar die Chancen auf regelmäßige Einsätze im qualitativ bespickten Mittelfeld.