Mega-Deal kurz vor Abschluss: Bayer 04 bei Kerim Alajbegovic wohl mit DIESEM England-Klub einig
Leverkusen - Eigentlich schien die Zukunft von Kerim Alajbegovic (18) von Bayer 04 so gut wie geklärt! Jetzt scheint aber ausgerechnet ein alter Bekannter dazwischenfunken zu wollen, um den Offensivspieler loszueisen.
Bereits vor einer Woche sickerte durch, dass der 18-Jährige kurz vor einem 25-Millionen-Transfer zu Atalanta Bergamo stünde.
In den jüngsten Tagen ist offenbar reichlich Bewegung in die Sache gekommen. Denn: Der WM-Fahrer soll ganz weit oben auf dem Zettel des FC Chelsea stehen. Ausgerechnet dem Klub, der ab der kommenden Saison von Bayers Meistermacher Xabi Alonso (44) trainiert wird.
Laut des Telegraph sind die Blues aktuell heißer Favorit und wollen satte 40 Millionen Euro hinblättern, um den Youngster an die Stamford Bridge zu holen.
Schon zu seinen Leverkusener Zeiten war Alonso ein großer Befürworter des Mittelfeldspielers, zog ihn während seiner Zeit unterm Bayer-Kreuz immer wieder hoch zu den Profis.
Mittlerweile soll Alajbegovic den Bayer-Bossen sogar mitgeteilt haben den Klub in diesem Sommer verlassen zu wollen - zu niedrig offenbar die Chancen auf regelmäßige Einsätze im qualitativ bespickten Mittelfeld.
Kerim Alajbegovic bald teuerster U19-Spieler der Bundesliga?
Kurios: Dabei wurde der Bosnier erst in diesem Sommer offiziell für acht Millionen Euro von RB Salzburg zurückgeholt - eine zuvor verankerte Rückkaufklausel macht's möglich.
Knackt der 18-Jährige bei einem bevorstehenden Wechsel die Marke von 35 Millionen Euro Ablösesumme wäre er der teuerste U19-Kicker der Bundesligageschichte.
Kein anderer Spieler in seinem Alter wechselte vorher für mehr Geld zu einem anderen Klub - selbst Superstar Jude Bellingham (23) war bei seinem BVB-Transfer vor sechs Jahren günstiger (30,2 Millionen Euro).
Schon in den nächsten Tagen soll der Deal unter Dach und Fach gebracht und Kerim Alajbegovic beim FC Chelsea vorgestellt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Lindsey Wasson/AP/dpa