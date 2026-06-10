Transfer-Poker wohl vorbei: Hertha-Juwel Kennet Eichhorn wechselt zu Bayer 04

Leverkusen - Der wochenlange Transfer-Poker um Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC soll endgültig beendet sein!

Kennet Eichhorn soll sich offenbar für einen Wechsel zu Bayer 04 entschieden haben. © Bernd Thissen/dpa

Sämtliche Klubs aus der Bundesliga und dem europäischen Ausland haben zuletzt intensiv um die Dienste des Ausnahmetalents gebuhlt - jetzt scheint alles entschieden.

Laut TV-Sender Sky scheint sich Bayer 04 am Ende durchgesetzt und den Teenager von einem Wechsel unters Bayer-Kreuz überzeugt zu haben.

Dem Bericht zufolge liegt die Ablösesumme für Eichhorn bei acht bis neun Millionen Euro.

Bereits vor rund einer Woche hatten Neu-Trainer Carles Martínez (42) und Simon Rolfes (44) auf der Vorstellung des Spaniers in den höchsten Tönen von Kennet Eichhorn geschwärmt.

Jetzt soll alles unter Dach und Fach sein und der 16-Jährige einen Vertrag bis 2031 in Leverkusen unterschrieben haben.