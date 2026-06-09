Leverkusen hat nächsten Millionen-Bubi auf Liste: Kommt dieser "Kampfterrier" aus Südamerika?
Leverkusen - Kaum hat Bayer 04 durch Trainer Carles Martínez (42) ein neues Gesicht an der Seitenlinie, steht den teuren Transferplänen im Sommer nichts mehr im Wege. Einer der potenziellen Neuzugänge gilt als absoluter Wadenbeißer in der Heimat!
Erfolglos-Trainer Kasper Hjulmand (54) ist weg, die verpasste Champions League vergessen, und der nächste Umbruch im Star-Kader steht bevor.
Nachdem schon vor mehreren Wochen klar wurde, dass Bayer stark an Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC baggert, soll Leverkusen wohl auch ein Auge auf einen anderen Jüngling geworfen haben.
Gemeint ist: Milton Delgado (20) von den Boca Juniors aus Argentinien. Laut Sky soll sich der Doublesieger von 2023/24 intensiv um die Dienste des Mittelfeldspielers bemühen und dafür ordentlich in die Tasche greifen wollen.
Demnach sei man unterm Bayer-Kreuz bereit, zwischen zehn und zwölf Millionen Euro für den 20-Jährigen hinzublättern, um ihn ins Rheinland zu lotsen.
Nüchtern betrachtet lassen dessen Statistiken im Trikot des 35-maligen argentinischen Meisters aber etwas zu wünschen übrig.
Bayer 04 hat ordentliche Konkurrenz
In bisher 64 Pflichtspielen sind dem zweikampfstarken Sechser bislang nur zwei Vorlagen gelungen.
Konkurrenz bekommt Transferboss Simon Rolfes (44) derweil aus der Bundesliga - und das gleich doppelt. Dem Bericht zufolge sollen nämlich auch Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ins Rennen um Delgado eingestiegen sein.
Bleibt die Frage: Ist der nächste Südamerikaner die richtige Option, um Bayer wieder an die Spitze zu führen? Aktuell stehen sechs Profis aus Spanien und Südamerika im Bayer-Kader - mit Coach Martínez sogar sieben.
Kurios: Im Vorjahres-Herbst hatte ausgerechnet der Nachbar aus Köln bei den Boca Juniors angefragt und einen Transfer von Delgado ins Spiel gebracht - ohne Erfolg.
Jetzt will Bayer den Angriff auf den 20-Jährigen starten und dabei - ähnlich wie im Falle Eichhorn - eine ordentliche Summe hinblättern.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / NurPhoto, Marcus Brandt/dpa