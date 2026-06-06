Trainer da, Millionen freigegeben: Bayer 04 arbeitet an Sensations-Coup!

Leverkusen - Bayer 04 bläst zum Sommer-Angriff! Kaum hat die Werkself Neu-Trainer Carles Martínez (42) offiziell vorgestellt, bastelt der Klub hinter den Kulissen womöglich an einem echten Transfer-Coup.

Kenent Eichhorn könnte im Sommer bei Bayer 04 in die Fußstapfen von Florian Wirtz treten. © Andreas Gora/dpa

Spätestens seit Freitag ist die Pleite-Saison unter Feuerwehrmann Kasper Hjulmand (54) endgültig vergessen. Ab sofort hat Carles Martínez unterm Bayer-Kreuz das Sagen und soll die Star-Truppe zurück in die Königsklasse führen.

Einer soll dabei tatkräftig mithelfen: Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC!

Der Jungstar ist derzeit in halb Europa in aller Munde und wird von sämtlichen Top-Klubs gejagt. Ganz besonders Bayer-Boss Simon Rolfes (44) soll es auf den Herthaner abgesehen haben und kräftig an einem Wechsel arbeiten.

Das hat auch seine Reaktion auf der Pressekonferenz rund um die Vorstellung von Carles Martínez gezeigt. Auf Eichhorn angesprochen, kam der Ex-Profi plötzlich richtig ins Strahlen.

"Grundsätzlich reden wir nicht über Spieler anderer Vereine. Aber dass wir ein Klub sind, der hervorragende Talente entwickeln kann, haben wir schon häufiger gezeigt."