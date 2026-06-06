Trainer da, Millionen freigegeben: Bayer 04 arbeitet an Sensations-Coup!
Leverkusen - Bayer 04 bläst zum Sommer-Angriff! Kaum hat die Werkself Neu-Trainer Carles Martínez (42) offiziell vorgestellt, bastelt der Klub hinter den Kulissen womöglich an einem echten Transfer-Coup.
Spätestens seit Freitag ist die Pleite-Saison unter Feuerwehrmann Kasper Hjulmand (54) endgültig vergessen. Ab sofort hat Carles Martínez unterm Bayer-Kreuz das Sagen und soll die Star-Truppe zurück in die Königsklasse führen.
Einer soll dabei tatkräftig mithelfen: Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC!
Der Jungstar ist derzeit in halb Europa in aller Munde und wird von sämtlichen Top-Klubs gejagt. Ganz besonders Bayer-Boss Simon Rolfes (44) soll es auf den Herthaner abgesehen haben und kräftig an einem Wechsel arbeiten.
Das hat auch seine Reaktion auf der Pressekonferenz rund um die Vorstellung von Carles Martínez gezeigt. Auf Eichhorn angesprochen, kam der Ex-Profi plötzlich richtig ins Strahlen.
"Grundsätzlich reden wir nicht über Spieler anderer Vereine. Aber dass wir ein Klub sind, der hervorragende Talente entwickeln kann, haben wir schon häufiger gezeigt."
Simon Rolfes will Kennet Eichhorn
Auch der neue starke Mann an Bayers Seitenlinie scheint sich bereits mit dem Gedanken angefreundet zu haben eines der größten Talente der jüngeren Vergangenheit zu trainieren.
"Natürlich ist es wichtig, hier Spieler zu entwickeln. Ich weiß, dass er ein großes Talent in Deutschland ist. Ich liebe es, junge Spieler zu entwickeln", freute sich der 42-Jährige.
Offenbar soll Leverkusen bereit sein die Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro bis zum 15. Juni zu ziehen - sonst wird der Teenie teurer.
Auch das von Spielerseite geforderte Handgeld über zehn Millionen Euro soll Bayer zahlen wollen.
"Es ist ein wichtiger Punkt für uns, junge Spieler auf ein absolutes Top-Niveau, auf ein internationales Level zu bringen – das ist Teil unserer DNA", stellte Rolfes zum Thema Eichhorn klar.
Spätestens bis zum übernächsten Montag wird in Europa und Leverkusen klar sein, wohin es Kennet Eichhorn ziehen wird.
Titelfoto: Bildmontage: Anke Waelischmiller/dpa