Trotz Peinlich-Patzern und Lustlos-Spielen: Kasper Hjulmand will bei Bayer 04 bleiben

Leverkusen - Seit Wochen wird über die Zukunft von Kasper Hjulmand (54) bei Bayer 04 diskutiert. Will der Däne mit aller Macht seinen Job retten?

Unter Kasper Hjulmand hat sich die Werkself nicht unbedingt weiterentwickelt. Das Aus des Dänen gilt als beschlossen! © Tom Weller/dpa

Der Däne hofft - trotz großer Wahrscheinlichkeit, das Saisonziel Champions League zu verpassen - auf eine Weiterbeschäftigung unterm Bayer-Kreuz.

"Ich habe einen Vertrag. Ich bin sehr, sehr froh hier. Es gibt immer Möglichkeiten, etwas besser zu machen. Die Zukunft sieht sehr gut aus für die Mannschaft", erklärte er auf der Pressekonferenz.

Fakt ist: Unter Hjulmand ist Bayer die Konstanz abhandengekommen. Immer wieder leistet sich die Werkself denkwürdige Auftritte wie gegen den FC Augsburg (1:2) oder Harmlos-Spiele wie zuletzt beim VfB Stuttgart.

Bereits seit Wochen soll sich deshalb die Trennung zum Saisonende andeuten. Für Leverkusen wäre es nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag (56) die zweite Entlassung innerhalb eines Dreivierteljahrs.

Trotzdem kämpft der Ex-Nationaltrainer von Dänemark um seinen Job. "Die Überschrift hier ist: Es ist noch nicht vorbei. It's not over yet. Wir wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen und blicken mit Hoffnungen in die beiden anderen Stadien", erklärte Hjulmand vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV.