Trotz Peinlich-Patzern und Lustlos-Spielen: Kasper Hjulmand will bei Bayer 04 bleiben
Leverkusen - Seit Wochen wird über die Zukunft von Kasper Hjulmand (54) bei Bayer 04 diskutiert. Will der Däne mit aller Macht seinen Job retten?
Der Däne hofft - trotz großer Wahrscheinlichkeit, das Saisonziel Champions League zu verpassen - auf eine Weiterbeschäftigung unterm Bayer-Kreuz.
"Ich habe einen Vertrag. Ich bin sehr, sehr froh hier. Es gibt immer Möglichkeiten, etwas besser zu machen. Die Zukunft sieht sehr gut aus für die Mannschaft", erklärte er auf der Pressekonferenz.
Fakt ist: Unter Hjulmand ist Bayer die Konstanz abhandengekommen. Immer wieder leistet sich die Werkself denkwürdige Auftritte wie gegen den FC Augsburg (1:2) oder Harmlos-Spiele wie zuletzt beim VfB Stuttgart.
Bereits seit Wochen soll sich deshalb die Trennung zum Saisonende andeuten. Für Leverkusen wäre es nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag (56) die zweite Entlassung innerhalb eines Dreivierteljahrs.
Trotzdem kämpft der Ex-Nationaltrainer von Dänemark um seinen Job. "Die Überschrift hier ist: Es ist noch nicht vorbei. It's not over yet. Wir wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen und blicken mit Hoffnungen in die beiden anderen Stadien", erklärte Hjulmand vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV.
Hatte seine Mannschaft nach dem fulminanten 4:1 gegen RB Leipzig in Sachen CL-Qualifikation noch alle Trümpfe selbst in der Hand, sind die spätestens seit dem Lustlos-Kick in Stuttgart komplett verschwunden.
Die Folge: Leverkusen muss auf doppelte Schützenhilfe hoffen und darauf, dass sowohl die TSG Hoffenheim als auch der VfB Stuttgart verlieren.
Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa