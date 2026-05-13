Falls Kasper Hjulmand geht: Bayer 04 hat neuen Trainer-Namen aus Spanien auf der Liste

Leverkusen - Unmittelbar vor dem Ende der Umbruch-Saison 2025/26 rauchen bei Bayer 04 in Sachen Trainerfrage die Köpfe. Jetzt kommt raus, dass die Werkself offenbar schon Gespräche mit einem spanischen Nachfolge-Kandidaten von Kasper Hjulmand (54) geführt haben soll.

Michel (2.v.r.) könnte im Sommer Kasper Hjulmand bei Bayer 04 beerben. © Jose Breton/AP/dpa

Tabellenplatz sechs und drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze waren nicht das gewünschte Szenario, auf das sich Fernando Carro (61) und Simon Rolfes (44) vor der Saison verständigt hatten.

Die mögliche Folge: Das Aus von Hjulmand nach nicht einmal einer Saison! Schon seit Wochen wird über eine Trennung des Dänen und des Doublesiegers von vor zwei Jahren spekuliert.

Laut BILD habe Leverkusen für den Fall der Fälle bereits vorgesorgt und eine Liste möglicher Trainer erstellt.

Unter anderem er soll im Rennen um den Bayer-Job mitmischen: Miguel Ángel Sánchez Muñoz (50) - kurz Michel - vom FC Girona aus Spanien.

Dem Bericht zufolge soll es bereits vor einem Jahr Kontakt zwischen dem Spanier und Bayer 04 gegeben haben - am Ende fiel die Wahl aber auf Erik ten Hag (56).