Trotz Rückholaktion und Vertragsverlängerung: Bayer-Juwel im Sommer schon wieder weg?

Leverkusen - Trotz taufrischer Vertragsverlängerung bei Bayer 04 zieht Eigengewächs Kerim Alajbegovic (18) das europäische Interesse auf sich. Geht der Youngster noch in diesem Sommer für einen Millionenbetrag ins Ausland?

Kerim Alajbegovic (18, r.) kehrt nach nur einem Jahr in Salzburg zurück nach Leverkusen - für acht Millionen Euro! © Expa/Johann Groder/APA/dpa

Der 18-Jährige soll laut BILD bereits im Winter ernsthaftes Interesse von der AS und Lazio Rom geweckt haben - Angebote: bis zu 25 Millionen Euro!

Erst seit Kurzem steht fest: Bayer hat die Leihe nach Salzburg vorzeitig abgebrochen und zahlt acht Millionen Euro für dessen Rückkehr.

Allerdings können sich die Ausgaben unterm Bayer-Kreuz schnell in saftige Einnahmen verwandeln.

Denn dem Bericht zufolge sollen neben den Italienern auch zahlungskräftige Klubs aus England ins Rennen um Alajbegovic eingestiegen sein.

"Viele Vereine sind an Kerim interessiert", stellt dessen Berater und Papa Semin (50) fest. Einen Sommer-Transfer auf die Insel halten Spieler und Berater aber für ausgeschlossen.

"Wir haben bewusst den Weg mit Bayer Leverkusen eingeschlagen. Unser Verhältnis zum Verein und zu den Verantwortlichen Kim Falkenberg (37), Simon Rolfes und Fernando Carro (61) ist super."