Von wegen Spanien: Alejandro Grimaldo unmittelbar vor Wechsel zu diesem Klub

Leverkusen - Jetzt könnte alles ganz schnell gehen! Alejandro Grimaldo (30) von Bayer 04 steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel ins Ausland.

Alejandro Grimaldo (30) wird Bayer 04 im Sommer höchstwahrscheinlich verlassen. © Christian Charisius/dpa

Seit Jahren träumt der amtierende Europameister von einem Vertrag in seiner spanischen Heimat - allerdings scheint es den Linksverteidiger im kommenden Sommer an ganz andere Stelle zu ziehen.

Laut TV-Sender Sky steht der 30-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Besiktas Istanbul.

Dem Bericht zufolge soll es den Klubbossen gelungen sein, den einstigen Schützling von Xabi Alonso (44) vom Projekt am Bosporus zu überzeugen. Demnach soll es hinter den Kulissen bereits eine finale Einigung über sämtliche Vertragsdetails geben.

Nach jüngsten Medienberichten könnte ein Transfer Grimaldos der Werkself gerade einmal rund zwölf Millionen Euro in die Kasse spülen.