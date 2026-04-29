Gute Nachrichten im Saisonendspurt: Bayer-Star hat Vertrag verlängert
Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen plant langfristig mit Abwehr-Ass Edmond Tapsoba (27). Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Rheinländern am Mittwoch verlängert.
Das neue Arbeitspapier des 27-Jährigen läuft bis Ende Juni 2031.
"In den zurückliegenden sechseinhalb Jahren ist Edmond Tapsoba zu einem absoluten Schlüsselspieler unserer Werkself geworden, zu einem der besten Verteidiger der Bundesliga, der auf internationalem Topniveau agiert", meint Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (44).
Der 44-Jährige hebt zudem die besondere Rolle des Verteidigers in der sensationellen Double-Saison der Rheinländer hervor: "Er war ein Anker unserer Doublesieger-Mannschaft – mit einem ganz großen persönlichen Anteil am Erfolg und einem außergewöhnlichen Einfluss als Bindeglied zwischen allen Mannschaftsteilen."
Künftig soll der 1,94-Meter-Hüne als erfahrener Spieler weiter vorangehen und die jungen Profis anleiten. "Dieser langfristige Vertragsabschluss unterstreicht unsere großen Ambitionen für die bevorstehenden Jahre", ist sich Rolfes daher sicher.
Edmond Tapsoba will mit Bayer 04 Leverkusen weitere Titelgewinne feiern
Tapsoba unterstreicht zudem die große Bedeutung, die der Werksverein für ihn inzwischen hat. "Bayer 04 Leverkusen ist etwas Besonderes für mich geworden, eine zweite Heimat, in der ich viele Freunde gefunden habe. Hier habe ich großartige Erlebnisse gehabt und durfte tolle Titel feiern. Genau das ist es, was wir auch in Zukunft anstreben werden."
Der 27-Jährige wechselte im Januar 2020 als hoffnungsvolles Talent für 20 Millionen Euro von Vitória Guimarães aus Portugal zu Bayer.
Erstmeldung: 29. April, 10.17 Uhr; zuletzt aktualisiert: 29. April, 11.17 Uhr
Titelfoto: Harry Langer/dpa