Gute Nachrichten im Saisonendspurt: Bayer-Star hat Vertrag verlängert

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen plant langfristig mit Abwehr-Ass Edmond Tapsoba (27). Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Rheinländern am Mittwoch verlängert.

Edmond Tapsoba (27) steht seit Januar 2020 bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. © Harry Langer/dpa

Das neue Arbeitspapier des 27-Jährigen läuft bis Ende Juni 2031.

"In den zurückliegenden sechseinhalb Jahren ist Edmond Tapsoba zu einem absoluten Schlüsselspieler unserer Werkself geworden, zu einem der besten Verteidiger der Bundesliga, der auf internationalem Topniveau agiert", meint Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (44).

Der 44-Jährige hebt zudem die besondere Rolle des Verteidigers in der sensationellen Double-Saison der Rheinländer hervor: "Er war ein Anker unserer Doublesieger-Mannschaft – mit einem ganz großen persönlichen Anteil am Erfolg und einem außergewöhnlichen Einfluss als Bindeglied zwischen allen Mannschaftsteilen."

Künftig soll der 1,94-Meter-Hüne als erfahrener Spieler weiter vorangehen und die jungen Profis anleiten. "Dieser langfristige Vertragsabschluss unterstreicht unsere großen Ambitionen für die bevorstehenden Jahre", ist sich Rolfes daher sicher.