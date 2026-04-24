Skandal bei Bayer 04: Leverkusen-Star verweigert Einwechselung
Leverkusen - Bei Bayer 04 Leverkusen läuft es alles andere als rund. Nach den beiden Pleiten in der Bundesliga (1:2 gegen FC Augsburg) und dem FC Bayern München im DFB-Pokal (0:2) ist die Stimmung am Tiefpunkt. Da ist es bezeichnend, dass ein Star seine Einwechselung verweigert haben soll.
Der Vorfall soll sich bereits vor zwei Wochen beim 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund ereignet haben, wie "Bild" berichtet.
Demnach wollte Trainer Kasper Hjulmand (54) Mittelfeldspieler Equi Fernandez (23) kurz vor Schluss einwechseln, um Zeit von der Uhr zu nehmen.
Allerdings soll sich der Argentinier, der im Sommer für stolze 25 Millionen Euro von Al-Qadsiah in Saudi-Arabien ins Rheinland gewechselt ist, geweigert haben.
Der 23-Jährige soll sich durch das Vorhaben seines dänischen Trainers, nur für wenige Sekunden aufs Feld geschickt zu werden, in seiner Ehre gekränkt gefühlt und es als Beleidigung ihm gegenüber erachtet haben.
Hintergrund: Der Sommer-Neuzugang spielte in den vergangenen Wochen nur eine untergeordnete Rolle beim Dänen.
Daher musste der 54-jährige Bayer-Coach schnell reagieren und wechselte stattdessen Malik Tillman (23) ein.
Bayer 04 Leverkusen: Auch Malik Tillman sieht Einwechselung als Demütigung
Auch dieser soll allerdings nicht begeistert gewesen sein und habe es als Demütigung empfunden. Um aber die Mannschaft nicht im Stich zu lassen, soll er sich Hjulmand gebeugt haben und ließ sich einwechseln.
Die Bayer-Verantwortlichen ließen sich vom Argentinier aber nicht auf der Nase herumtanzen und suspendierten ihn für ein Spiel.
Deshalb war der 23-Jährige bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader.
"Wir hatten ein bisschen Probleme", sagte Hjulmand vor der Partie auf die Frage, ob Fernandez verletzt sei.
Beim DFB-Pokal-Aus gegen den FC Bayern München stand der Mittelfeldspieler dann wieder im Kader, wurde aber nicht eingewechselt.
Somit bleibt es bei bislang 28 Einsätzen für die Werkself, in denen er lediglich einen Treffer vorbereiten konnte.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa