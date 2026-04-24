Skandal bei Bayer 04: Leverkusen-Star verweigert Einwechselung

Leverkusen - Bei Bayer 04 Leverkusen läuft es alles andere als rund. Nach den beiden Pleiten in der Bundesliga (1:2 gegen FC Augsburg ) und dem FC Bayern München im DFB-Pokal (0:2) ist die Stimmung am Tiefpunkt. Da ist es bezeichnend, dass ein Star seine Einwechselung verweigert haben soll.

Leverkusens Equi Fernandez (23) soll sich geweigert haben, gegen Borussia Dortmund eingewechselt zu werden. © IMAGO / DeFodi Images

Der Vorfall soll sich bereits vor zwei Wochen beim 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund ereignet haben, wie "Bild" berichtet.

Demnach wollte Trainer Kasper Hjulmand (54) Mittelfeldspieler Equi Fernandez (23) kurz vor Schluss einwechseln, um Zeit von der Uhr zu nehmen.

Allerdings soll sich der Argentinier, der im Sommer für stolze 25 Millionen Euro von Al-Qadsiah in Saudi-Arabien ins Rheinland gewechselt ist, geweigert haben.

Der 23-Jährige soll sich durch das Vorhaben seines dänischen Trainers, nur für wenige Sekunden aufs Feld geschickt zu werden, in seiner Ehre gekränkt gefühlt und es als Beleidigung ihm gegenüber erachtet haben.

Hintergrund: Der Sommer-Neuzugang spielte in den vergangenen Wochen nur eine untergeordnete Rolle beim Dänen.

Daher musste der 54-jährige Bayer-Coach schnell reagieren und wechselte stattdessen Malik Tillman (23) ein.