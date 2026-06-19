Verhandlungen mit Bayer gestartet! Leverkusen-Star forciert Wechsel

Leverkusen - Verliert Bayer 04 Leverkusen seinen wichtigsten Leistungsträger? Alejandro Grimaldo (30) forciert wohl einen Wechsel in seine spanische Heimat - und auch Gespräche mit der Werkself soll es gegeben haben.

Alejandro Grimaldo (30, r.) könnte Bayer 04 Leverkusen im Sommer verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Denn wie der stets gut informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano (33) jetzt vermeldet, soll sich der Linksverteidiger mit Atlético Madrid auf eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison geeinigt haben.

Und nicht nur das: Wie der Italiener weiter berichtet, soll es auch schon Verhandlungen zwischen den Los Rojiblancos und dem Double-Sieger von 2024 geben.

Bei den Spaniern ist der 30-Jährige die Alternative zu Marc Cucurella (27), der die erste Wahl gewesen sein soll, aber einen Wechsel zu Stadtrivale Real Madrid vorgezogen hat.

Für die Werkself wäre der Abgang von Grimaldo ein erheblicher Verlust.

Denn seit seinem Wechsel im Sommer 2023 von Benfica Lissabon an den Rhein gehört der spanische Linksverteidiger zu den unentbehrlichen Säulen beim einstigen deutschen Titelträger.