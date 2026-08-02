Transfersaga endlich beendet: Youngster wechselt nach Italien

Verlässt Bayer 04 Leverkusen in Richtung Italien: Offensivspieler Kerim Alajbegovic (18). © Lindsey Wasson/AP/dpa

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Werksclub für den 18-Jährigen eine feste Ablösesumme von etwas mehr als 30 Millionen Euro erhalten.

Durch Bonuszahlungen könnte der Betrag noch weiter steigen. In Italien hat Alajbegovic einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.

"Kerim hat nach seiner Zeit bei uns im Nachwuchs zuletzt in Salzburg noch einmal große Schritte gemacht. Gleichzeitig mussten wir realistisch einschätzen, dass der Konkurrenzkampf in unserem Kader, gerade auch auf seinen bevorzugten Positionen, sehr groß ist. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das Gesamtpaket des Transfers haben wir dem Wechsel nach Italien zugestimmt", sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (44) laut Mitteilung

Der WM-Spieler Bosnien-Herzegowinas und gebürtige Kölner Alajbegovic spielte in seiner Jugend zunächst für den 1. FC Köln, bevor er zur Saison 2021/22 nach Leverkusen kam.