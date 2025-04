Verlängert Florian Wirtz in Leverkusen? Spielerseite soll Wechsel bevorzugen

Leverkusen - Was passiert mit Florian Wirtz (21)? Der Offensiv-Star von Bayer 04 Leverkusen hat zwar noch einen Vertrag bis 2027, doch die Werkself möchte diesen unbedingt verlängern. Aber will der 21-Jährige das auch?

Florian Wirtz (21) hat seinen Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen immer noch nicht verlängert. © Sven Hoppe/dpa

Denn eigentlich sei man sich im Dezember des vergangenen Jahres bereits über die Konditionen einig gewesen, doch mittlerweile soll sich die Perspektive der Spielerseite geändert haben, wie der Kicker berichtet.

Damals soll die Postion des Wirtz-Clans eindeutig gewesen sein. So sei man der Meinung gewesen, dass der 21-Jährige noch Schritte in seiner Persönlichkeitsentwicklung gehen müsse. Und diese könne er am besten im Umfeld der Werkself, wo er als Führungsspieler weitere Erfahrungen sammeln würde.

Allerdings scheint sich diese Wahrnehmung geändert zu haben und der heißbegehrte 29-fache deutsche Nationalspieler kann sich jetzt wohl doch vorstellen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu wagen.

Und dafür könnten zwei europäische Spitzenvereine infrage kommen, die sich auch bereits in Stellung bringen beziehungsweise gebracht haben.