Verletzungsschock bei Bayer! Werkself muss wochenlang auf Keeper verzichten
Leverkusen - Bayer 04 muss nach der Auswärtspleite bei der TSG Hoffenheim (0:1) wochenlang auf ein verletztes Duo verzichten.
Nach Angaben des Klubs habe sich Keeper Mark Flekken (32) im Duell mit den Hoffenheimern eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen.
Ebenfalls ausfallen wird Nathan Tella (26)! Der Offensivspieler erlitt eine Verletzung am rechten Fuß und ist in den nächsten Wochen ebenfalls zum Zuschauen verdammt.
Wie lang die beiden ausfallen werden, hat die Werkself nicht mitgeteilt.
Für den im vergangenen Sommer geholten Flekken steht Janis Blaswich (34) als Ersatzmann bereit. Nach dem Aufeinandertreffen gegen Olympiakos Piräus (Dienstag, 21 Uhr) geht es für die Leverkusener am Wochenende gegen Werder Bremen.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Anspach/dpa