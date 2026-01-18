Verletzungsschock bei Bayer! Werkself muss wochenlang auf Keeper verzichten

Leverkusen - Bayer 04 muss nach der Auswärtspleite bei der TSG Hoffenheim (0:1) wochenlang auf ein verletztes Duo verzichten.

Mark Flekken wird der Werkself die nächsten Wochen verletzungsbedingt fehlen. © Uwe Anspach/dpa

Nach Angaben des Klubs habe sich Keeper Mark Flekken (32) im Duell mit den Hoffenheimern eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen.

Ebenfalls ausfallen wird Nathan Tella (26)! Der Offensivspieler erlitt eine Verletzung am rechten Fuß und ist in den nächsten Wochen ebenfalls zum Zuschauen verdammt.

Wie lang die beiden ausfallen werden, hat die Werkself nicht mitgeteilt.