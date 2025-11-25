Vier Tore, vier Vorlagen: Bayer 04 von diesem Senkrechtstarter fasziniert
Leverkusen - Bei Bayer 04 hat man auf Führungsebene offenbar nicht mit der Leistungsexplosion dieses Neuzugangs gerechnet.
Insgesamt zehn namhafte Abgänge hatte die Werkself im vergangenen Sommer zu verkraften, zeitgleich knapp 230 Millionen Euro eingenommen.
Rund zehn Millionen davon hat Kaderplaner Simon Rolfes (43) in ihn investiert: Ernest Poku (21)!
Der U21-Nationalspieler Hollands kam für vergleichsweise kleines Geld vom AZ Alkmaar nach Leverkusen und sammelte in 14 Pflichtspielen bereits vier Tore und vier Vorlagen.
Erwartet habe man diese Entwicklung aber überhaupt nicht. "Das ging super schnell. Das war nicht zu erwarten, dass sich ein Spieler aus einer kleineren Liga so gut und schnell adaptiert", freut sich Rolfes im Kicker über seinen Glücksgriff.
Ernest Poku von Leistungen überrascht
Auch der Flügelflitzer selbst hat seinen Start unterm Bayer-Kreuz so nicht kommen sehen. "Das habe ich von Anfang an nicht erwartet, aber man weiß ja, so etwas kann passieren. Dann muss man bereit sein - und ich bin bereit."
Laut Meistermacher Rolfes sei der 21-Jährige aber noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen - im Gegenteil. Dem Ex-Profispieler zufolge sei Pokus Potenzial weiterhin "sehr hoch".
Die nächste Gelegenheit, sich zu zeigen, hat der Niederländer am Dienstagabend (21 Uhr) im CL-Gastspiel bei Manchester City. In der Bundesliga geht es für Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr) in der BayArena gegen Borussia Dortmund.
Titelfoto: Bildmontage: Carmen Jaspersen/dpa