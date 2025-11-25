Vier Tore, vier Vorlagen: Bayer 04 von diesem Senkrechtstarter fasziniert

Leverkusen - Bei Bayer 04 hat man auf Führungsebene offenbar nicht mit der Leistungsexplosion dieses Neuzugangs gerechnet.

Ernest Poku (M.) hat sich innerhalb kürzester Zeit in der ersten Elf der Werkself festgespielt. © Carmen Jaspersen/dpa

Insgesamt zehn namhafte Abgänge hatte die Werkself im vergangenen Sommer zu verkraften, zeitgleich knapp 230 Millionen Euro eingenommen.

Rund zehn Millionen davon hat Kaderplaner Simon Rolfes (43) in ihn investiert: Ernest Poku (21)!

Der U21-Nationalspieler Hollands kam für vergleichsweise kleines Geld vom AZ Alkmaar nach Leverkusen und sammelte in 14 Pflichtspielen bereits vier Tore und vier Vorlagen.

Erwartet habe man diese Entwicklung aber überhaupt nicht. "Das ging super schnell. Das war nicht zu erwarten, dass sich ein Spieler aus einer kleineren Liga so gut und schnell adaptiert", freut sich Rolfes im Kicker über seinen Glücksgriff.