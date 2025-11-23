FC Bayern will Grimaldo! Zieht Leverkusen den Münchnern diese Millionen-Summe aus der Tasche?

Leverkusen - Im Rennen um Europameister Alejandro Grimaldo (30) von Bayer 04 soll wohl auch der Rekordmeister munter mitmischen - aber zu einem deutlich höheren Preis als vermutet.

Sehen sich Alejandro Grimaldo (l.) und Joshua Kimmich ab dem 1. Juli 2026 täglich an der Säbener Straße? © Federico Gambarini/dpa

Seit rund einem Jahr macht der Linksverteidiger keinen Hehl daraus, das Rheinland verlassen zu wollen.

Der FC Barcelona hier, Manchester United da. Dass sich der 30-Jährige trotz der zahlreichen Abgänge im vergangenen Sommer trotzdem für Leverkusen entschied - vermutlich nur ein Indiz dafür, dass kein Klub ernsthaftes Interesse an ihm hatte.

Das soll sich mittlerweile aber wohl geändert haben. Denn einem Bericht von Sport.de zufolge sollen die Münchner eineinhalb Augen auf Grimaldo geworfen haben.

Noch vor nicht allzu langer Zeit soll es im BILD-Podcast "Bayern inside" geheißen haben, dass der Spanier für rund 20 Millionen Euro zu haben sei.

Pustekuchen! Dem Transfer-Guru Ekrem Konur zufolge soll die Werkself "mindestens" 25 bis 30 Millionen Euro für den technisch veranlagten Alleskönner aufrufen.