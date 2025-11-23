FC Bayern will Grimaldo! Zieht Leverkusen den Münchnern diese Millionen-Summe aus der Tasche?

Alejandro Grimaldo soll wohl ernsthaftes Interesse vom FC Bayern geweckt haben. Lässt sich Bayer 04 das aber ganz teuer bezahlen?

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Im Rennen um Europameister Alejandro Grimaldo (30) von Bayer 04 soll wohl auch der Rekordmeister munter mitmischen - aber zu einem deutlich höheren Preis als vermutet.

Sehen sich Alejandro Grimaldo (l.) und Joshua Kimmich ab dem 1. Juli 2026 täglich an der Säbener Straße?
Sehen sich Alejandro Grimaldo (l.) und Joshua Kimmich ab dem 1. Juli 2026 täglich an der Säbener Straße?  © Federico Gambarini/dpa

Seit rund einem Jahr macht der Linksverteidiger keinen Hehl daraus, das Rheinland verlassen zu wollen.

Der FC Barcelona hier, Manchester United da. Dass sich der 30-Jährige trotz der zahlreichen Abgänge im vergangenen Sommer trotzdem für Leverkusen entschied - vermutlich nur ein Indiz dafür, dass kein Klub ernsthaftes Interesse an ihm hatte.

Das soll sich mittlerweile aber wohl geändert haben. Denn einem Bericht von Sport.de zufolge sollen die Münchner eineinhalb Augen auf Grimaldo geworfen haben.

Noch vor nicht allzu langer Zeit soll es im BILD-Podcast "Bayern inside" geheißen haben, dass der Spanier für rund 20 Millionen Euro zu haben sei.

Pustekuchen! Dem Transfer-Guru Ekrem Konur zufolge soll die Werkself "mindestens" 25 bis 30 Millionen Euro für den technisch veranlagten Alleskönner aufrufen.

FC Bayern will Alejandro Grimaldo im Sommer holen

Der Spanier gilt als DER Standardspezialist in Leverkusen und gehört in der laufenden Saison zu den Top-Scorern bei Bayer.
Der Spanier gilt als DER Standardspezialist in Leverkusen und gehört in der laufenden Saison zu den Top-Scorern bei Bayer.  © Federico Gambarini/dpa

Heißt im Klartext: beinahe zehn Millionen Euro mehr als angenommen.

Ein weiterer Pluspunkt für die äußerst komfortable Verhandlungsposition der Bayer-Bosse soll das anhaltende Interesse aus Barcelona und Manchester sein.

Gerüchten zufolge sollen die Bayern wohl schon im kommenden Sommer zuschlagen wollen und einen Ersatz für den Ex-Dortmunder Raphaël Guerreiro (31) holen.

Auf leichte und unkomplizierte Verhandlungen darf man sich an der Säbener Straße aber wohl nicht freuen. Schon beim Transfer von Jonathan Tah (29) zeigten sich die Leverkusener phasenweise von ihrer härtesten Seite, fieser Medien-Spielchen ála Uli Hoeneß (73) und Co. inklusive.

Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa

