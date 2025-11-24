Panne am Flughafen! Bayer 04 mit Verzögerung nach Manchester

Manchester/Köln - Trotz Rückenwind aus der Bundesliga hat eine Gepäckpanne Bayer 04 vor dem Abflug zum Champions-League -Kracher nach Manchester hart ausgebremst.

Für Leverkusen hätte der Start Richtung Manchester durchaus besser verlaufen können. © Swen Pförtner/dpa

Als das Flugzeug mit der Mannschaft an Bord bereits auf dem Rollfeld war, musste es wieder zurück zum Gate.

Der Grund dafür laut Durchsage im Flieger: Es bestehe Unsicherheit darüber, ob sämtliches Gepäck an Bord sei, da es Unstimmigkeiten mit dem Gewicht der Maschine gebe.

Nachdem das Problem behoben und das Flugzeug startklar war, fehlte zunächst ein Flugzeugschlepper zum Zurückschieben der Maschine aus ihrer Parkposition. Statt wie geplant gegen 16 Uhr, hob der Bayer-Flieger letztendlich mit mehr als eineinhalb Stunden Verspätung Richtung England ab.

Dadurch konnte auch der Zeitplan mit der für 18 Uhr Ortszeit in Manchester geplanten Pressekonferenz mit Trainer Kasper Hjulmand (53) und Spieler Aleix García (28) nicht mehr eingehalten werden.