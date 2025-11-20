Ab zehn Millionen Euro aufwärts: Geht Bayer 04 auf Transfer-Attacke bei diesem Juwel?
Leverkusen - Beim aktuellen Tabellenvierten der Bundesliga soll der Kader weiter verjüngt werden! Greift Bayer 04 bei diesem Mega-Talent aus dem Unterhaus deshalb jetzt richtig an?
Schon im vergangenen Sommer sicherte sich die Werkself zahlreiche Talente, gab für Neuzugänge fast 200 Millionen Euro aus.
Bald sollen die Leverkusener wohl neuen frischen Wind bekommen. Denn laut einem Bericht von BILD haben die Scouts derzeit ein Auge auf Cajetan Lenz (19) vom VfL Bochum geworfen.
Der Youngster spielt derzeit nicht nur seine erste Profisaison, sondern sich selbst auch mustergültig in den Fokus.
Beim Doublesieger von 2023/24 scheinen Gedankenspiele die Runde zu machen, den 19-Jährigen fest zu verpflichten und im Anschluss direkt wieder beim VfL Bochum zu "parken".
Dort soll er weitere Spielpraxis sammeln.
Bayer 04 Leverkusen müsste tief in die Tasche greifen
Mit veranlagten Talenten und deren Entwicklung kennt man sich unterm Bayer-Kreuz bestens aus. Aktuell begeistert Ibrahim Maza (19) die Fans und Bosse. Der Neuzugang kam im Sommer für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC nach Leverkusen.
Für Lenz dürfte Bayer wohl ähnlich tief in die Tasche greifen. Trotz seines Marktwertes von 1,5 Millionen Euro hat der 19-Jährige keine Ausstiegsklausel. Eine Ablöse im unteren zweistelligen Millionenbereich gilt daher als denkbar.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Niering/dpa