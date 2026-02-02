Vor Pokalspiel gegen St. Pauli: Leverkusen droht Ausfall von Ibrahim Maza

Leverkusen - Vor dem Kampf ums Pokal-Halbfinale gegen den FC St. Pauli droht Bayer 04 der Ausfall seines Spielmachers!

Ibrahim Maza (20) kommt im DFB-Pokal bislang auf zwei Tore und zwei Vorlagen. © Harry Langer/dpa

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren will die Werkself am Dienstagabend (20.45 Uhr) in die Vorschlussrunde des DFB-Pokals einziehen.

Ausgerechnet er könnte dabei allerdings fehlen: Ibrahim Maza (20)! Nach seinem Ausfall gegen Eintracht Frankfurt droht dem Ex-Berliner wegen einer anhaltenden Knieverletzung auch gegen die Hamburger der Platz auf der Tribüne.

"Wir wissen es noch nicht. (...) Es ist keine große Verletzung, wir haben Hoffnung", schätzt Trainer Kasper Hjulmand (53) die Lage auf der Pressekonferenz ein und lässt sich dabei ein kleines Hintertürchen offen.