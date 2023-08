Wahnsinnig wilde Fünf-Tore-Nummer zwischen Leverkusen und RB Leipzig!

RB Leipzig hat das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison bei Bayer 04 Leverkusen verloren.

Von Michi Heymann

Leverkusen - Auftaktpleite für RB Leipzig in der neuen Bundesliga-Saison! Die Rasenballer mussten sich am Samstagnachmittag in einem wilden Spiel mit 2:3 (1:2) bei Bayer 04 Leverkusen geschlagen geben. Neben einem wahren Spektakel auf dem Platz sorgte ein medizinischer Notfall für kurzzeitige Stille im Stadion.

Große Teile der ersten Halbzeit gehörten klar der Werkself, die verdient zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung ging. © Marius Becker/dpa Von Beginn an war Intensität drin. Kaum Atemphasen, es ging hin und her - allerdings ohne zunächst klare Torchancen. Zum ersten Mal richtig gefährlich wurde es durch einen Volleyschuss von Leipzigs Benjamin Henrichs aus 25 Metern, den Lukas Hradecky aber spektakulär aus dem rechten Eck fischte (22.). RB versucht's, Leverkusen trifft! Nur zwei Minuten später bekamen die Sachsen Victor Boniface nicht in den Griff, der im Strafraum in aller Seelenruhe überlegt an Jeremie Frimpong weitergeben konnte, der aus wenigen Metern nur noch einschieben musste - 1:0 für die Werkself. Bayer 04 Leverkusen Kurz vor dem Bundesliga-Start: Bayer 04 Leverkusen verkündet Abgang Leverkusen war auch nach der Führung die überlegene Mannschaft. Das lag auch daran, dass die Hausherren extrem früh störten und quasi schon Janis Blaswich im Tor anliefen. Die Roten Bullen wirkten aufgrund der gegnerischen Spielweise extrem verunsichert und kassierten schließlich auch noch das zweite Tor. Nach einer Ecke von links stieg der völlig alleingelassene Jonathan Tah am höchsten und köpfte ohne Mühe rechts zum 2:0 ein (35.). Gerade als Bayer die Gäste komplett zu überrollen schien, packten die Sachsen ihre Supercup-Geheimwaffe aus: Dani Olmo! Der Spanier köpfte nach einer Ecke von David Raum die Kugel zum 1:2 ins Netz - da sah Hradecky aber auch nicht so gut aus (40.). Kurz darauf ging es in die Kabinen.

Bayer Leverkusen lief hoch an. RB Leipzig hatte teilweise große Mühe, hinten rauszukommen. © Picture Point / Roger Petzsche

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Beide Teams treffen!

Die Roten Bullen versuchten es oftmals über Kontersituationen, die sie aber in der Regel nicht ganz so gut ausspielten. © Marius Becker/dpa Nach Wiederanpfiff hätte Bayer den alten Abstand wieder herstellen können. Doch Blaswich reagierte nach einem Schuss von Florian Wirtz aus kurzer Distanz überragend (48.). Weiterhin war es ein Spiegelbild der ersten Halbzeit. Die Hausherren wirkten besser und gefährlicher. Das Tempo war extrem hoch, wodurch auch RB zu Chancen kam. Doch schließlich zappelte das Leder durch ein Traumtor wieder im RB-Kasten, weil Wirtz das Rund im hohen Bogen über Blaswich hinwegheben konnte - 3:1 (64.). Ob er den so treffen wollte, sei dahingestellt. Bayer 04 Leverkusen Angriff auf TV-Rechte-Vergabe: Bayer-Boss stellt klare Forderung für Bundesliga! Danach wurde es kurz ruhig im Stadion. Ein Leverkusener Fan war hinter dem Tor von Blaswich von der Tribüne gestürzt und hat sich verletzt. Nach kurzer Behandlung ging es ihm aber besser und er konnte ins Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen ging es aber auf dem Platz weiter und die Gäste kamen erneut zum Anschluss. Nach einem Freistoß von Raum verlängerte Mohamed Simakan die Kugel auf Lois Openda, der seinen ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Klub machte (71.). Und der Belgier war nur drei Minuten später erneut im Blickpunkt! Nach einem missglückten Abwehrversuch von Leverkusen landete der Ball direkt vor den Füßen des Stürmers, der aber mit dem Rücken zum Kasten stand und aus der Drehung aufs völlig leere Tor schoss. Der Pfosten verhinderte aber den Ausgleich - das war die dicke Chance.

Den mehr oder weniger unbeabsichtigten Heber von Florian Wirtz zum zwischenzeitlichen 3:1 konnte Janis Blaswich nicht mehr rausfischen. © Marius Becker/dpa

Bis zum Ende blieb es schließlich hoch spannend, weil Leipzig jetzt das Remis erzwingen wollte. Bayer wirkte nicht mehr so überlegen wie noch zuvor. Es ergaben sich aber kaum noch echte Chancen, weil sich die Hausherren ganz tief hinten reinstellten. So blieb es am Ende beim 3:2 und der Auftaktpleite für die Roten Bullen. Für die Werkself geht es am kommenden Samstagabend mit dem Topspiel bei Borussia Mönchengladbach weiter. Die Sachsen müssen schon am Freitag wieder ran. Dann kommt der VfB Stuttgart in die Red Bull Arena.

Statistik zum Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 3:2 (2:1) Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong (78. Arthur), Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - J. Hofmann (89. Hlozek), Wirtz (75. Andrich) - Boniface (89. Amiri) RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - Seiwald (62. Lukeba), Schlager (84. Carvalho) - Simons (62. Kampl), Olmo - Openda (75. Forsberg), Werner (62. Y. Poulsen) Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München) Zuschauer: 29.464 Tore: 1:0 Frimpong (24.), 2:0 Tah (35.), 2:1 Olmo (39.), 3:1 Wirtz (64.), 3:2 Openda (71.) Gelbe Karten: Boniface (1) / Seiwald (1), Lukeba (1)