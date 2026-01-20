Wegen Flekken-Verletzung: Leverkusen will wohl neuen Keeper

Leverkusen - Um auf die Verletzung von Stammkeeper Mark Flekken (32) zu reagieren, denkt Bayer 04 offenbar über den Transfer eines neuen Torhüters nach.

In den nächsten Wochen wird Mark Flekken (32) im Kasten von Bayer 04 von Ersatzmann Janis Blaswich vertreten. © Uwe Anspach/dpa

Eigentlich hat die Werkself in Janis Blaswich (34) eine in der Bundesliga gestandene Nummer zwei mit reichlich Erfahrung hinten drin.

Trotzdem will BILD herausgefunden haben, dass Simon Rolfes (43) und Co. hinter verschlossenen Türen über einen neuen Keeper nachdenken.

"Die gesamte Situation im Torhüterteam werden wir besprechen, da setzen wir uns zusammen. Deswegen kann ich nicht ausschließen, dass wir etwas machen", stellte Rolfes vor dem Abflug zum Champions-League-Duell bei Olympiakos Piräus (Dienstag, 21 Uhr) klar.

Der erst im Sommer unters Bayer-Kreuz gewechselte Flekken zog sich beim Auswärtsspiel in Hoffenheim eine hartnäckige Muskelverletzung im Oberschenkel zu - Ausfallzeit: bis März!