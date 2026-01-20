Wegen Flekken-Verletzung: Leverkusen will wohl neuen Keeper
Leverkusen - Um auf die Verletzung von Stammkeeper Mark Flekken (32) zu reagieren, denkt Bayer 04 offenbar über den Transfer eines neuen Torhüters nach.
Eigentlich hat die Werkself in Janis Blaswich (34) eine in der Bundesliga gestandene Nummer zwei mit reichlich Erfahrung hinten drin.
Trotzdem will BILD herausgefunden haben, dass Simon Rolfes (43) und Co. hinter verschlossenen Türen über einen neuen Keeper nachdenken.
"Die gesamte Situation im Torhüterteam werden wir besprechen, da setzen wir uns zusammen. Deswegen kann ich nicht ausschließen, dass wir etwas machen", stellte Rolfes vor dem Abflug zum Champions-League-Duell bei Olympiakos Piräus (Dienstag, 21 Uhr) klar.
Der erst im Sommer unters Bayer-Kreuz gewechselte Flekken zog sich beim Auswärtsspiel in Hoffenheim eine hartnäckige Muskelverletzung im Oberschenkel zu - Ausfallzeit: bis März!
In Panik verfallen wolle man in Leverkusen aber trotz Ergebniskrise und steigender Personalsorgen um die Verletzten (noch) nicht. Nach dem Aufeinandertreffen in Piräus steht für die Rheinländer am Samstag das Heimspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) auf dem Programm.
Unmittelbar nach dem 3:3 im Hinspiel hatte Bayer Ex-Trainer-Flop Erik ten Hag (55) in den Wind geschossen und seiner Aufgaben entbunden.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Anspach/dpa