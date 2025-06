Wende im Wirtz-Poker? Bayer 04 lehnt zweites Top-Angebot des FC Liverpool ab

Leverkusen - Der Ablöse-Poker um Nationalspieler Florian Wirtz (22) geht offenbar in die nächste Runde. Bayer Leverkusen soll auch das zweite Angebot des englischen Fußball-Meisters FC Liverpool abgelehnt haben.

Alles in Kürze

Wo spielt Florian Wirtz (22) in der kommenden Saison? Die besten Karten hat wohl nach wie vor der FC Liverpool. © Christian Charisius/dpa

Das berichtet der "Kicker". Bei der zweiten Offerte soll es sich um eine Fixsumme in Höhe von 118 Millionen Euro plus 12 Millionen Euro an Bonuszahlungen gehandelt haben.

Bei der ersten Verhandlungsrunde hatte Liverpool dem Bericht zufolge noch 100 Millionen Euro plus 15 Millionen Euro an Zusatzzahlungen geboten.

Die Bayer-Bosse hoffen laut des Fachmagazins sogar auf mehr als jene 150 Millionen Euro, die Geschäftsführer Fernando Carro (60) im Vorjahr einmal als Mindestsumme öffentlich genannt hatte.

Um die aktuell noch vorhandene Diskrepanz von mindestens 20 Millionen Euro zu überwinden, sind laut "Kicker" zwei Varianten möglich: neue Verhandlungsrunden oder die Verrechnung eines anderen Spielers in den Mega-Deal.