Woche der Wahrheit bei Bayer 04: Fehlen am Ende der Saison 80 Millionen Euro?

Leverkusen - Für Bayer 04 stehen in dieser Woche die zwei wohl wichtigsten Partien der laufenden Saison auf dem Programm. Setzt die Werkself beide in die Hose, droht dem Klub im Sommer ein enormes wirtschaftliches Loch ...

Verpasst Bayer die Champions League, ist im Sommer das finanzielle Geschick von Simon Rolfes (44) gefragt. © Tom Weller/dpa

Am Mittwochabend empfängt das Team von Kasper Hjulmand (54) den frischgebackenen Deutschen Meister aus München zum DFB-Pokal-Halbfinale in der BayArena.

Drei Tage später steigt im RheinEnergieSTADION (15.30 Uhr) das wohl bedeutsamste Spiel der Bundesliga. Denn: Bayer kämpft nach der Sensations-Pleite gegen den FC Augsburg (1:2) mit aller Kraft um die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Spielzeit.

Misslingt das Minimalziel der Königsklasse, gehen Bayer rund 80 Millionen Euro durch die Lappen. Wohl exakt die Summe, die die Leverkusener durch das diesjährige Erreichen des Achtelfinals eingenommen haben.

Einen Bruchteil des möglichen Millionen-Minus könnte der Verkauf von Alejandro Grimaldo (30) in die Kasse spülen. Zuletzt hieß es, dass der Linksverteidiger zum Schnäppchenpreis von zwölf Millionen Euro den Klub verlassen könne.