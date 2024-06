Zukunft wohl entschieden: Florian Wirtz soll Transfer-Pakt mit diesem Welt-Klub haben

Der frisch gebackene Meister Florian Wirtz (21) könnte im kommenden Jahr für eine Mega-Summe nach Madrid gehen. © Marius Becker/dpa

Das Mega-Talent hatte in der abgelaufenen Spielzeit maßgeblichen Anteil am Double-Erfolg der Werkself, steuerte in 49 Pflichtspielen bärenstarke 38 Scorerpunkte bei.

Jetzt kommt raus: Der 21-Jährige soll sich mit Real Madrid über einen Wechsel 2025 geeinigt haben!

Darüber berichtet unter anderem "ran" am heutigen Sonntag. Einziger Knackpunkt an den Gerüchten könnte die Begeisterung des ehemaligen Kölners für den Erzrivalen FC Barcelona sein.

Schon vor zwei Jahren hatte Wirtz deutlich gemacht, dass es schon immer sein Traum gewesen sei, eines Tages für die Katalanen aufzulaufen. "Als Kind habe ich davon geträumt, für Barca zu spielen, und das hat sich nicht geändert."