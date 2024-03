Blitz-Führung und Abseits-Tor: BVB zittert sich ins Champions-League-Viertelfinale!

Dortmund - Was für ein Start und was für ein Schluss! Borussia Dortmund steht zum ersten Mal seit 2021 im Viertelfinale der Champions League, doch der Weg dahin war steinig: Nach der Blitz-Führung durch Jadon Sancho war in der zweiten Hälfte nur noch PSV Eindhoven am Drücker. Marco Reus zerschmetterte jedoch in der Nachspielzeit alle niederländischen Träume: Der BVB gewinnt mit 2:0 (1:0).