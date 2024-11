BVB gegen FC Bayern live: Jetzt zählt es! Spiel im Signal Iduna Park ist angepfiffen

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im Liveticker: Der Rekordmeister ist zu Gast beim BVB!

Von Jan Höfling

Dortmund - Jetzt zählt es! Der deutsche Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund läuft. In unserem Liveticker zur Partie am 12. Spieltag der Bundesliga verpasst Ihr während und nach dem Kracher natürlich nichts.

10. Minute: Wieder wird es gefährlich im Dortmunder Strafraum! Sané verlädt Schlotterbeck, Nmecha schafft es aber noch dazwischen. Die daraus resultierende Ecke des Rekordmeisters von der rechten Seite verpufft.

Leon Goretzka (r.) und der FC Bayern haben gegen den BVB in der Anfangsphase das Sagen. © Federico Gambarini/dpa

7. Minute: Kobel ist zur Stelle! Dank Goretzkas gutem Gegenpressing landet das Leder bei Sané, der aus der Distanz einfach mal abzieht. Der Abschluss gerät allerdings zu zentral, kein Problem für den Dortmunder Keeper.

5. Minute: Nach rund fünf Minuten haben auch die Hausherren nun besser ins Spiel gefunden. Den eigenen Ballbesitz in etwas Gefährliches oder gar Zählbares ummünzen, können die Borussen allerdings noch nicht.

2. Minute: Die Münchner legen munter los, fast wäre es im Sechzehner des BVB sofort spannend geworden ... aber nur fast.

Jamal Musiala (l.) und Co. dürfen endlich loslegen! © Federico Gambarini/dpa

Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern läuft!

1. Minute: Jetzt zählt's, der Ball rollt!

18.17 Uhr: Stimmung im Signal Iduna Park sucht ihresgleichen

Die Stimmung im Signal Iduna Park ist wenig überraschend hervorragend! 81.365 Fans haben es ins Stadion geschafft, mehr als 400.000 Karten hätten laut den BVB-Verantwortlichen verkauft werden können. Das Beste: Gleich geht's los! Für alle vor den heimischen Bildschirmen oder dem Liveticker gilt jetzt: Snacks sowie Getränke auffüllen und bequem machen.

Die Stimmung im Signal Iduna Park ist bereits lange vor dem Anpfiff grandios. © Federico Gambarini/dpa

18.02 Uhr: Nuri Sahin und Borussia Dortmund haben den Anspruch, "das Spiel zu gewinnen"

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff hat sich Nuri Sahin am "Sky"-Mikrofon zur Partie und den Ansprüchen geäußert. "Du kannst niemals drei Punkte fest einplanen", leitete der BVB-Trainer zwar ein, schob allerdings nach, dass es natürlich das Ziel sei, das "Spiel zu gewinnen". Wie das gelingen soll? "Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzuziehen, auch mal leiden."

17.49 Uhr: Schaufenster für eine Leihe im Winter oder X-Faktor? Mathys Tel als große Überraschung

Vier Einsätze in der Bundesliga (112 Minuten), dazu zwei im DFB-Pokal (108 Minuten) sowie einen in der Champions League (4 Minuten): So lauten die Zahlen von Mathys Tel vor dem heutigen Kräftemessen mit Borussia Dortmund. Eine größere Überraschung hätte Coach Vincent Kompany wohl nur aus dem Hut zaubern können, wenn er den erst 18 Jahre alten Abwehr-Youngster Adam Aznou, der auf der Bank sitzen wird, als Innenverteidiger aufgestellt hätte. Ob der Trainer den Franzosen wirklich als überraschenden X-Faktor sieht oder die Partie gegen Bayer Leverkusen am Dienstag im Hinterkopf hat?

Mathys Tel darf für den FC Bayern gegen Borussia Dortmund ran! © DPA

17.31 Uhr: Und so will Borussia Dortmund den Rekordmeister knacken

Nuri Sahin schickt im Gegenzug Gregor Kobel, Julian Ryerson, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Pascal Groß, Maximilian Beier, Jamie Gittens und Serhou Guirassy aufs Spielfeld.

17.30 Uhr: Pünktlich! So sieht die Aufstellung des FC Bayern aus

Beim Rekordmeister gibt es eine faustdicke Überraschung: Mathys Tel darf gegen die Borussia von Anfang an ran! Zusammen mit dem Youngster stehen bei den Münchnern auf dem Rasen: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Jamal Musiala und natürlich Harry Kane.

16.36 Uhr: Serhou Guirassy von Borussia Dortmund auf einem Level mit Harry Kane vom FC Bayern?

Bleiben wir noch einmal kurz bei Dietmar Hamann. Dieser ist der Überzeugung, dass sich Dortmunds Serhou Guirassy mindestens auf Augenhöhe mit Harry Kane vom FC Bayern befindet und sich deshalb keinesfalls verstecken muss. "Ich bin nicht der größte Freund des Bayern-Stürmers. Ich wüsste gar nicht, ob Guirassy schlechter ist als Kane", so Hamann. "Guirassy gefällt mir, weil er Tempo hat, die Bälle gut hält, die Mitspieler in Szene setzt." Kane überzeuge natürlich ohne jeden Zweifel mit vielen Toren, Guirassy mache hingegen andere Dinge besser. "Es gibt nicht so viele Stürmer, die das machen."

16.12 Uhr: Manuel Neuer als Schwachstelle des FC Bayern? Das sieht zumindest Dietmar Hamann so!

Der "Sky"-Experte erklärte in einer Presserunde seine Sichtweise: "Es hat dieses Jahr schon öfter Situationen gegeben, wo Neuer an Toren Schuld war oder wo er Glück hatte, wie in Bochum, dass Min-jae Kim den Ball von der Linie kratzt." Hamann legte nach: "Das heißt, wenn du Bälle über die Köpfe der Abwehr spielst: Da hat ihn sein Timing das ein oder andere Mal im Stich gelassen." Wie für inzwischen fast jede seiner Aussagen gilt auch bei dieser für viele: "Mit Vorsicht zu genießen." Auch Stefan Effenberg wurde in seiner "t-online"-Kolumne deutlich: "Darüber kann ich nur lächeln. Denn das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn eine Mannschaft siebenmal in Folge zu null spielt, dann ist dafür auch der Torwart mitverantwortlich."

Manuel Neuer als Problem für seine Vorderleute beim FC Bayern? © Sven Hoppe/dpa

15.33 Uhr: Vincent Kompany und Nuri Sahin sind heiß auf das "größte Spiel in Deutschland"

In wenigen Stunden rollt im Signal Iduna Park endlich der Ball, die Vorfreude ist groß - auch bei den beiden Trainern. "Diese Spiele sind meistens auch Spektakel", lautet die Erwartungshaltung von Bayern-Coach Vincent Kompany, der sich selbst freuen würde, "wenn etwas los ist in diesem Spiel". Angesichts der Strahlkraft dürfe es demnach "auch emotional werden". Nuri Sahin sprach vom "größte Spiel in Deutschland" - und packte noch eine Portion Angriffslust drauf: "Wir spielen zu Hause, wissen, was wir machen müssen, um in die Räume zu kommen. Wir fühlen uns vorbereitet und wollen das Spiel gewinnen."

15.04 Uhr: Wie sieht die Personallage beim FC Bayern München und bei Borussia Dortmund aus?

Werfen wir doch mal einen Blick auf das jeweilige Lazarett! Die Münchner müssen nach dessen Muskelbündelriss auf João Palhinha verzichten. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Hiroki Ito (Mittelfußbruch) und Josip Stanisic (Außenbandriss im Knie). Auch Aleksandar Pavlović (Schlüsselbeinbruch) ist keine Option. Bei der Borussia fehlen der nach einer Roten Karte gesperrte Emre Can, Karim Adeyemi (Muskelfaserriss) sowie Filippo Mané (Wadenverletzung). Julian Brandt, der mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat, dürfte das Spiel ebenso verpassen.

João Palhinha fehlt dem FC Bayern im Kräftemessen mit Borussia Dortmund. © Tom Weller/dpa

14.27 Uhr: Kampfansage von Borussia Dortmunds Lars Ricken an den FC Bayern!

Klare Worte von Lars Ricken vor dem Kracher! "Das wird ein großartiges Spiel. Wir werden es gewinnen. Und wir wollen es gewinnen", hatte der Sportgeschäftsführer unlängst verkündet. Ob das Geforderte auch umgesetzt werden kann? Damit das gelingt, müssen die Borussen das schaffen, was seit nunmehr sieben (!) Spielen keiner Mannschaft mehr gelungen ist und (mindestens) ein Tor gegen die Gäste schießen. Die letzten Gegentore gab es für die Bayern gegen den FC Barcelona.