Borussia Dortmund gegen FC Bayern live: Kann der BVB eine Horror-Serie beenden?

Dortmund - Der deutsche "Klassiker" steht an! Der FC Bayern München ist im Topspiel der Bundesliga um 18.30 Uhr zu Gast bei Borussia Dortmund .

Der deutsche Rekordmeister geht in absoluter Topform in die Partie. Mit 29 Punkte und satten 37 Toren aus elf Spielen thront der FCB genau da, wo er dem eigenen Selbstverständnis nach hingehört: an der Spitze der Bundesliga.

Doch auch der BVB präsentierte sich nach der Länderspielpause klar verbessert und in Ballerlaune, das Spiel verspricht Hochspannung und viele Tore.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.