Ladehemmung setzt sich fort: BVB in CL jetzt schon mit dem Rücken zur Wand!

Dortmund - Schon nach zwei Partien in der Champions-League-Vorrunde steht Borussia Dortmund mit dem Rücken zur Wand. Das 0:0 gegen den AC Mailand bedeutet nicht nur den letzten Platz in der "Todesgruppe" F, sondern offenbarte erneut die mangelnde Effizienz der Borussen vor dem Tor.

Schon nach zwei Partien in der Champions League muss Borussia Dortmund um das Weiterkommen bangen. © David Inderlied/dpa

Bereits vor dem Anpfiff gab es beim BVB einen kurzen Schreckmoment, als der letztjährige Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug beim Aufwärmen zu Boden sank und das Gesicht vor Schmerzen verzog. Mats Hummels war ihm auf den Fuß gestiegen, doch schon kurz darauf gab es Entwarnung: "Lücke" konnte wie geplant spielen.



Wie auch in der Bundesliga, in welcher der BVB zwar im Schnitt zwei Tore pro Partie schießt, damit jedoch den schlechtesten Wert aller Topteams hat, konnten sich die Schwarz-Gelben zwar zahlreiche Torchancen erspielen, der Ball wollte aber einfach auch an diesem Abend nicht im Netz landen.

Bereits in der ersten Halbzeit arbeiteten sich die Dortmunder immer wieder vor das Mailänder Tor, doch sie ließen die nötige Effizienz vermissen: Sowohl Malen (6. Minute, 28.) als auch Brandt (36.) verzogen, kurz vor der Pause klärte Milan-Keeper Mike Maignan (44.) haarscharf vor Reus.

Auf der Gegenseite kamen auch die Gäste aus Italien mehrmals gefährlich vor das Dortmunder Tor, Gregor Kobel hielt die Borussen jedoch im Spiel.