Brutalo-Foul von Can leitet BVB-Pleite beim "Angstgegner" ein!

Mainz - Ausgerechnet Emre Can erwies Borussia Dortmund am Samstag einen Bärendienst! Beim Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 flog der umstrittene BVB-Kapitän bereits Mitte der ersten Halbzeit nach einem Brutalo-Foul mit Rot vom Platz und leitete damit die 1:3-Pleite seiner Mannschaft ein.

Emre Can (vorn) hatte schon nach einer knappen halben Stunde Feierabend. © IMAGO / Steinsiek.ch

In der 27. Minute rauschte der DFB-Star am eigenen Strafraum mit offener Sohle in Jae-Sung Lee hinein und räumte den Nullfünfer so überhart ab.

Auf den ersten Blick wirkte die Szene noch wie ein normales Foul, doch Schiedsrichter Florian Badstübner zückte trotzdem sofort den Platzverweis - und wurde anschließend von den TV-Bildern bestätigt.

Die offenbarten nämlich die rücksichtslose Gangart des 30-Jährigen, der eine Verletzung seines Gegners mit dem rabiaten Einsteigen definitiv in Kauf nahm und daher auch kaum gegen den frühzeitigen Gang unter die Dusche protestierte. Die anhaltende Kritik am Borussen-Kapitän dürfte damit nicht verstummen.

Der Geschädigte konnte glücklicherweise weitermachen - und rächte sich nur knapp zehn Minuten später. Nach einer Hereingabe von Caci köpfte ausgerechnet Lee zur Führung für die Hausherren in der Mewa Arena ein (36.).