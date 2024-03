BVB empfängt Eindhoven: Wer zeigt das Achtelfinale der Champions League?

Dortmund -Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals, durchwachsene Saison in der Bundesliga. Die Champions League entscheidet mit, ob Borussia Dortmund die Spielzeit 2023/24 zufriedenstellend abschließt. Am Mittwoch (Anstoß: 21 Uhr) steht das Rückspiel der Königsklasse gegen PSV Eindhoven im heimischen Signal Iduna Park an. Doch wer zeigt das K.o.-Runden-Duell mit deutscher Beteiligung im Fernsehen?