BVB verspielt Führung gegen den FC Bayern: Vorentscheidung im Titelrennen!

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München endet mit einem 2:3. Für den BVB trafen Schlotterbeck und Svensson. Für Bayern trafen Kane zweifach und Kimmich.

Von Martin Gaitzsch

Dortmund - Das war die Vorentscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft! Borussia Dortmund verliert ein atemberaubendes Top-Spiel gegen Bayern München mit 2:3.

Durch den Sieg haben die Münchner nun elf Punkte Vorsprung auf den BVB. Nico Schlotterbeck erzielte das Dortmunder Führungstor per Kopf nach Freistoß (26.). Nach dem Seitenwechsel gelang Harry Kane ein Doppelpack per Direktabnahme (54.) und Elfmeter (71.) Als Daniel Svensson die Borussen nach Flanke von Sabitzer zurück ins Spiel brachte, hatte Joshua Kimmich noch eine Antwort. Sein Volleyschuss aus dem Rückraum (87.) war der Schlusspunkt im mit 80.000 Zuschauern ausverkauften Signal-Iduna-Park. Endstand: 2:3 Torschützen: 1:0 Nico Schlotterbeck (BVB, 26. Minute), 1:1 Harry Kane (FCB, 54. Minute), 1:2 Harry Kane (71. Minute), 2:2 Daniel Svensson (83. Minute) 2:3 Joshua Kimmich (87. Minute)

Enge Zweikämpfe in Dortmund. Maxi Beier (rechts) bekommt es mit dem Münchner Dayot Upamecano zu tun. © Federico Gambarini/dpa

Das sagen die Trainer von Bayern München und Borussia Dortmund

21.07 Uhr: "Jetzt sind es elf Punkte. Es geht wieder weiter“, sieht Vincent Kompany keinen Grund schon von der Meisterschaft zu reden. Dass Bayern 18 Punkte nach Rückstand geholt habe, zeige den "Charakter" der Mannschaft, lobt der Bayern-Coach sein Team. Niko Kovac hat "nach dem Spiel in Bergamo eine richtig gute Leistung“ gesehen, spricht davon, dass der Chip von Joshua Kimmich und sein Siegtor weltklasse gewesen seien und so den Unterschied gemacht hätten. Er will seiner Mannschaft dennoch ein Kompliment machen."Heute war das wirklich Werbung“, fasst er das Geschehen auf dem Rasen zusammen. "Ich will nicht zu viel sagen, aber der Doc hat kein gutes Gefühl", so Kovac außerdem über den verletzt ausgewechselten Emre Can, der sich womöglich eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat.

Schlusspfiff! FC Bayern München gewinnt in Dortmund

90+5: Svensson flankt von links, doch so richtig findet er keinen Abnehmer, wenig später pfeift Jablonski ab!

90+4: Couto hebt das Ding rein, Urbig faustet raus, aber Guirassy stand eh im Abseits.

90+3: Schlotterbeck ist mit vorn, schießt, abgewehrt zur Ecke.

90+2: Bayern München nimmt noch einmal Zeit von der Uhr. Goretzka und Kim kommen für Olise und Kimmich.

90. Minute: Fünf Minuten gibt es obendrauf! Inacio treibt das Leder nach vorn. Es gibt Ecke. Nach dem Standard hat wiederum Inacio die Chance aus dem Rückraum zu schießen, wird aber geblockt.

Kimmich trifft gekonnt: 3:2 für den FC Bayern München!

87. Minute! Einfach irre! Bayern liegt jetzt wieder vorn. Der FCB greift über rechts an, flankt rein, gleich zwei Spieler versuchen eine Art Fallrückzieher. Es ist jedoch Kimmich, der per Direktabnahme zum 2:3 aus dem Rückraum trifft.

Joshua Kimmich (rechts) macht das Siegtor! Die Freude muss raus, auch bei Teamkamerad Josip Stanisic, der den Arm um den Mann legt, dem der Schlusspunkt gelungen ist. © Federico Gambarini/dpa

Ausgleich! Svensson bringt den BVB gegen Bayern München zurück ins Spiel

83. Minute: Toooooooooooor für den BVB! Dortmund mit allen Spielern in der Münchner Hälfte. Sabitzer flankt aus dem Halbfeld und am langen Pfosten hält Svensson ganz bekonnt den Fuß rein und trifft zum 2:2.

Daniel Svensson trifft zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. © David Inderlied/dpa

81. Minute: 10 Minuten noch in Dortmund. Dortmund versucht den Ball laufen zu lassen. Sabitzer flankt von rechts. Svensson versucht scharf Guirassy einzusetzen, doch der FCB-Block funktioniert. Auf der Gegenseite schießt Musiala nach mehrfacher Verzögerung links vorbei.

79. Minute: Dauerduell von Olise gegen Svensson. So richtig durch kommt der Münchner aber nicht. Bei Dortmund scheint durch die Wechsel der Stecker gezogen. Der BVB muss sich erstmal sortieren.

75. Minute: Dortmund hat dreifach gewechselt: Für Adeyemi, Nmecha und Beier kommen Brandt, Bellingham und Inacio.

Harry Kane trifft vom Elfmeterpunkt zur Münchner Führung

71. Minute: Toooooooor für den FC Bayern: Kane wartet lange, schießt nicht besonders platziert nach halblinks oben. Kobel ist noch dran, doch von den Händen des Dortmunder Keepers klatscht der Ball rein. 1:2!

Harry Kane trifft vom Elfmeterpunkt. Es ist bereits sein 30. Saisontor. © Federico Gambarini/dpa

68. Minute: Elfmeter für die Bayern! Stanisic dreht nach innen ein, Schlotterbeck stellt den Fuß raus und trifft den Dortmunder leicht. Das reicht jedoch für Strafstoß.

67. Minute: Dortmund wechselt positionsgetreu. Guirassy kommt für Fabio Silva ins Spiel.

65. Minute: Riesenchance BVB! Adeyemi treibt den Ball klasse über links, spielt ihn in den Rückraum. Dort kommt Couto zum Schuss. Das Ding streift am langen Pfosten vorbei. Urbig hätte keine Chance gehabt, zu parieren.

61. Minute: Gnabry flankt, Olise verpasst, aber Abseits wird gepfiffen. Dach wird Gnabry ausgewechselt, für ihn kommt Musiala ins Spiel.

58. Minute: Dortmund steckt nicht auf! Wieder mal sind es Silva und Beier im Zusammenspiel. Die Grätsche des Dortmunders rutscht jedoch nicht rein. Auf der Gegenseite vergibt Olise freistehend aus 20 Metern kläglich.

Harry Kane trifft für Bayern München zum Ausgleich gegen den BVB

54. Minute: Toooooooor für den FC Bayern: Kimmich lupft das Ding in den Strafraum, Gnabry gibt rüber, Harry Kane vollendet gekonnt zum 1:1. So kennt man den Tabellenführer!

Harry Kane, wie man ihn kennt. Als Gnabry rüberlegt, lässt sich der Stürmer nicht lange bitten. © Federico Gambarini/dpa

51. Minute: Das hätte der Ausgleich sein können! Bayern spielt zielsicher nach vorn. Von rechts gibt Gnabry das Ding scharf rein. Am langen Pfosten grätscht dann Upamecano ins Leere.

49. Minute: Immer wieder Adeyemi. Der Offensivmann steckt durch in den Strafraum auf Svensson, der dort aber im letzten Moment von Tah beim Schuss geblockt wird.

48. Minute: Adeyemi, Silva und Beier kombinieren sich magisch in den Strafraum. Doch es wird nix draus. Sekunden später erhält der nachsetzende Adeyemi den Ball zurück im Sechzehner, verstolpert dort aber die Pille.

46. Minute: Weiter geht's in Dortmund. Die Borussia spielt nun auf die eigene Fankurve zu.

Borussia Dortmund führt zur Halbzeit gegen Bayern München

Halbzeit: Die ersten 45 Minuten lassen sich nicht ohne Nico Schlotterbeck erklären. Bayern München war das bessere Team, hatte aber keine wirklichen hochkarätigen Torchancen. Dortmund hatte genau eine, die Schlotterbeck verwertete. Zu dem Zeitpunkt hatte der Abwehrmann Glück, dass er noch auf dem Spielfeld stehen durfte. Bei seinem Einsteigen gegen Josip Stanisic traf er den Ball, aber auch den Unterschenkel des Gegenspielers.

45+6: Der Kapitän kann nicht mehr! Die Schmerzen bei Emre Can sind zu stark. Der BVB-Mann muss runter, für ihn kommt Bensebaini. Ansonsten geht die Nachspielzeit ohne Ereignisse zu Ende. Halbzeit!

45+1: Laimer taucht nach einem langen Ball frei vorm BVB-Tor auf, nimmt den Ball jedoch mit der Hand mit und wird zurückgepfiffen.

45. Minute: Kimmichs Distanzschuss fängt Kobel weg. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 6 Minuten gibt es zusätzlich.

42. Minute: Silva ist diesmal auf links ausgewichen, gibt den Ball scharf rein. Beier rutscht und verpasst die Kugel.

41. Minute: Das Spiel geht weiter. Überraschend kehrt Can zurück, obwohl Rami Bensebaini bereits zur Einwechslung bereitsteht.

38. Minute: Laimer schubst ein wenig gegen Emre Can. Der fällt schmerzhaft aufs Knie und wälzt sich deshalb auf dem Rasen. Can kann wohl nicht weiter machen.

36. Minute: Aleksandar Pavlovic dribbelt in den Strafraum rein, macht aber ein Schleifchen zu viel und fällt. Es gibt aber zu Recht keinen Elfmeter.

33. Minute: Dortmund kontert wieder in irrem Tempo. Die Eingabe von Silva kann Beier mit dem Rücken zum Tor aber nicht so recht verwerten.

32. Minute: Fabio Silva gegen Pavlovic. Der Münchner bleibt kurz liegen, weiter geht's.

31. Minute: Zweikampf von Schlotterbeck und Olise. Der Münchner hält ein wenig drüber, trifft aber auch den Ball, deshalb geht es ohne Karte weiter.

30. Minute: Nun muss der FC Bayern kommen. Doch erstmal ist dem Spielfluss ein wenig der Stöpsel gezogen. Die Zweikämpfe werden intensiv geführt, aber es kommen keine Kombinationen zustande.

Schlotterbeck erzielt die BVB-Führung gegen Bayern München

26. Minute: Toooooor für Borussia Dortmund! Zum 1:0 trifft Nico Schlotterbeck per Kopf, der nach der Standardsituation von links im Strafraum höher als Tah springt und einnickt. Urbig im Bayern-Tor ist machtlos.

Ab zum Jubeln! Nico Schlotterbeck (rechts) trifft zur Dortmunder Führung. Fabio Silva feiert mit seinem Teamkollegen. © David Inderlied/dpa

25. Minute: Adeyemi zieht gegen Upamecano auf der linken Seite das Tempo an. Er wird gefoult, es gibt keine Gelbe Karte, aber Freistoß für Dortmund.

24. Minute: Kimmich zieht aus der Distanz ab. Doch Kobel hält das Ding im Nachfassen fest.

23. Minute: Die Zahlen sprechen für Bayern München: 70 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, 3:0 Torschüsse. Nur Tore fehlen noch.

22. Minute: Das gab es bisher noch nicht. Alle Dortmunder in der Münchner Hälfte. Nach Ballverlust kontert Bayern über Olise, dessen Flanke aber Luis Diaz nicht erreichen kann.

Kein Rot für Nico Schlotterbeck

19. Minute: Hartes Einsteigen von Nico Schlotterbeck gegen Josip Stanisic! Der Dortmunder Abwehrspieler sieht Gelb. Bei ganz strenger Regelauslegung hätte man hier auch Rot zücken können.

16. Minute: Olise hat den ersten Abschluss! In Robben-Manier zieht er von rechts in den Strafraum und schießt, Torhüter Kobel lässt klatschen.

15. Minute: Zwei BVB-Ecken bringen nichts ein. München hat nach wie vor mehr vorm Spiel, doch bei den schnellen Dortmunder Gegenstößen gilt es acht zu geben.

13. Minute: Dortmund kontert. Maxi Beier macht das Spiel schnell, versucht sich durchzudribbeln, dann klärt Tah vor Fabio Silva. Es gibt eine Ecke für den BVB.

11. Minute: Konrad Laimer über links, setzt sich durch, geht in den Sechzehner und spielt zurück auf Harry Kane. Doch der Schuss des Engländers wird geblockt. Zwar bleiben die Münchner zunächst im Ballbesitz, doch die Situation verebbt.

9. Minute: Ballgewinn im Mittelfeld, dann geht es fix. Über Fabio Silva und Maxi Beier treibt Dortmund den Ball nach vorn. Doch es gibt keinen Freistoß. Sehr zum Unmut der BVB-Fans.

6. Minute: Konrad Laimer bringt die erste gescheite Flanke von links. Doch sowohl Olise als auch Stanisic werden geblockt. Dortmund kann den Ball klären.

5. Minute: Bayern München hat mehr Ballbesitz. Dortmund versucht erstmal keine Fehler zu machen. Strafraumaktionen oder Torabschlüsse gab es noch keine.

Anstoß im Topspiel BVB gegen den FC Bayern

18.32 Uhr: Das Spiel läuft. Bei Bayern-Ballbesitz gibt es ein lautes Pfeifkonzert.

18.29 Uhr: Die BVB-Fans zeigen eine Pyro-Choreo. Bayern München hat Anstoß. Dortmund spielt in der 2. Halbzeit dann auf die Südtribüne.

18.27 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Gleich geht's los mit dem Topspiel Zweiter gegen Erster.

18.23 Uhr: Der Signal-Iduna-Park ist rappelvoll. Die Hymne You'll never walk alone" erklingt im Stadion.