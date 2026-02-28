BVB gegen FC Bayern live: Aufstellungen da, Dortmunds Torjäger auf der Bank

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Liveticker. Das ist die Aufstellung von BVB und FCB.

Von Martin Gaitzsch

Dortmund - Wird das Titelrennen noch einmal spannend? Am Samstagabend treffen im Kampf um die Meisterschaft der BVB und Bayern München in Dortmund (Anstoß 18.30 Uhr) aufeinander. TAG24 berichtet im Liveticker über das Topspiel aus dem Signal-Iduna-Park.

Auf die Offensivleute wird es heute ankommen. Karim Adeyemi (links) will mit Borussia Dortmund dem FC Bayern um Top-Torjäger Harry Kane (rechts) auf die Pelle rücken. © Bernd Thissen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

18.16 Uhr: Das sagen die Trainer Vincent Kompany und Niko Kovac

"Wir spielen meistens in der Dreierkette, 3-2 im Aufbau“, kündigt Niko Kovac die taktische Marschrichtung an. Ansonsten verzichtet er aufs Sprücheklopfen vor dem Klassiker. Den Verzicht auf Champions-League-Pechvogel Rami Bensebaini begründet Kovac mit dem Ramadan. "Wir wollen das genießen", gibt sich Bayern-Coach Vincent Kompany vor dem Match sehr entspannt. "Das sind Momente für das Leben, wenn man dieses Spiel gewinnt" sagt der Bayern-Trainer, der den Verzicht auf Jamal Musiala folgenden Worten begründet: "Wir haben einen Plan für Jamal".

17.56 Uhr: In diesen Formationen gehen der BVB und FCB das Topspiel an

Bayern München setzt gegen Dortmund auf eine Viererkette. Davor schalten und walten mit Joshua Kimmich und Aleks Pavlovic zwei Sechser, vorn geht ein magisches Quartett auf Torejagd. Alles deutet auf ein 4-2-3-1 ein. Dortmund spielt hinten mit drei Verteidigern, als Schienenspieler machen Yan Couto und Daniel Svensson über die Flügel Dampf. Hinter Fabio Silva machen Maximilian Beier und Karim Adeyemi Betrieb. Es deutet sich ein 3-4-2-1 an. BVB: Kobel - Can, Anton, Schlotterbeck - Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson - Adeyemi, Beyer, Fabio Silva FCB: Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Pavlovic, Kimmich - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Marcel Sabitzer (links) spielt beim BVB zentral. Gelingt es ihm, die Kreise von Harry Kane & Co. einzuengen? © Sven Hoppe/dpa

17.36 Uhr: Mit dieser Aufstellung starten BVB und FCB

Die Aufstellungen sind da. Beim FC Bayern gibt es keine sonderliche Überraschungen. Torhüter Neuer ist nicht fitgeworden, ansonsten beginnen die üblichen Verdächtigen. Offensiv wirbeln also Kane, Olise, Luis Diaz und Gnabry. Bei Dortmund ist Abwehrchef Schlotterbeck bereit für den Liga-Gipfel. Im Sturmzentrum gibt es eine kleine Überraschung. Fabio Silva beginnt, Serhou Guirassy, Tor-Torjäger mit 11 Treffern, muss auf die Bank.

Serhou Guirassy (rechts) nimmt beim BVB auf der Bank Platz. © Federico Gambarini/dpa

17.09 Uhr: Gelbe Gefahr: Diesen BVB- und FCB-Profis droht eine Sperre

Aufpassen in den Zweikämpfen! Die Dortmunder Rami Bensebaini und Yan Couto haben vier Gelbe Karten. Bei einer weiteren Verwarnung droht eine Sperre. Gleiches gilt für die Bayern-Profis Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Jonathan Tah.

Sowohl Leon Goretzka als auch Joshua Kimmich haben 4 Gelbe Karten. Bei einer weiteren Verwarnung müssen sie zuschauen. © Marius Becker/dpa

16.54 Uhr: Wer ist Schiedsrichter bei BVB gegen Bayern?

Sven Jablonski (35) aus Bremen pfeift heute das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Er leitete bereits in der Vorsaison das Hinspiel zwischen dem BVB und FCB, das mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Sven Jablonski (35, 2.v.r) leitete bereits in der Vorsaison ein Duell zwischen dem BVB und Bayern München. © Bernd Thissen/dpa

16.38 Uhr: Hier läuft heute das Topspiel

Borussia Dortmund gegen Bayern München läuft nicht im Free-TV. Wer den deutschen Topspiel-Klassiker sehen will, braucht Sky beziehungsweise Streaming-Anbieter Wow. Es kommentiert Wolff-Christoph Fuß. Moderiert wird das Match von Sebastian Hellmann sowie den Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme.

Sebastian Hellmann, Tabea Kemme und Lothar Matthäus moderieren den Klassiker bei Sky/ Streaming-Anbieter Wow (Archivbild). © Tom Weller/dpa

16.23 Uhr: Auf diese Leistungsträger müssen Bayern München und Borussia Dortmund heute verzichten

Die Gastgeber müssen auf Niklas Süle (Oberschenkel-Verletzung) und den gesperrten Julian Ryerson (Sperre nach fünfter Gelbe Karte) verzichten. Unklar ist noch der Einsatz von Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck, der gegen Atalanta Bergamo noch nicht zum Einsatz kam. Beim FC Bayern fehlen heute die Defensivspieler Alphonso Davies und Hiroki Ito mit Muskelfaserriss definitiv. Vermutlich fällt auch Torhüter Manuel Neuer aus, der zuletzt wegen eines Faserisses in der Wade kürzertreten musste.

Wahrscheinlich verpasst Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer den Kracher gegen den BVB. © Sven Hoppe/dpa

16.08 Uhr: BVB gewann zuletzt 2019 daheim gegen den FC Bayern

Der FC Bayern ist definitiv ein Angstgegner der Dortmunder Borussia. Selbst vor 80.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park hatten häufig die Münchner das bessere Ende. Zuletzt gewannen die Borussen daheim gegen die Bayern im August 2019 im Supercup. Die Torschützen damals waren Jaden Sancho und Paco Alcácer. Nicht ganz so lange zurück liegt der letzte Dortmunder Sieg in München. Im März 2024 siegte der BVB mit 2:0 dank Toren von Karim Adeyemi und Julian Ryerson.

Die "gelbe Wand" der Dortmunder Borussia durfte zuletzt 2019 einen Heimsieg gegen Bayern München bejubeln (Archivbild). © Bernd Thissen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

15.49 Uhr: So lief das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB

Das Hinspiel in der Münchner Allianz Arena war eine überraschend knappe Angelegenheit. Zwar hatte der FCB mit 2:1 die Nase vorn, doch in der Schlussphase stand der Heimsieg auf der Kippe. Harry Kane hatte die Bayern in Führung gebracht, Michael Olise auf 2:0 erhöht. Julian Brandt gelang wenige Minuten vor Schluss das Anschlusstor zum 1:2 aus Dortmunder Sicht, was auch der Endstand blieb.

Münchens Führungsspieler Harry Kane (rechts) zeigte im Hinspiel eine starke Leistung und brachte die Bayern gegen Dortmund in Führung. © Sven Hoppe/dpa

15.30 Uhr: Ausgangslage vorm deutschen Klassiker BVB vs. Bayern