Mit Rap-Video und Pumpgun-Line: BVB-Profi Adeyemi sorgt erneut für Wirbel

Dortmund - Erneut steht Karim Adeyemi (24) in den Schlagzeilen. Und auch diesmal hat der Anlass nichts mit Fußball zu tun.

Wieder mal rückt Karim Adeyemi (24) in den Fokus der Öffentlichkeit - ob er will oder nicht. © Bernd Thissen/dpa

Nach dem Waffen-Skandal sowie der Frust-Aktion gegen BVB-Coach Niko Kovač (54) bei seiner Auswechslung im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach sorgt der Offensivspieler von Borussia Dortmund nun mit einem Musik-Video für Aufsehen.

An der Seite des bekannten Rappers "Haaland936" (20) wirkte der Profi im Clip zu dessen neuen Song "warum??" mit.

Ein auf Instagram veröffentlichtes Snippet zeigt den 20 Jahre jungen Künstlers aus Frankfurt am Main gemeinsam mit dem Bundesliga-Kicker inmitten von Bauzäunen.

Während "Haaland936" die Zeile "Pumpgun, wird die Lage eklig" rappt und anschließend noch Adeyemis Marktwert mit dem von Norwegens 200-Millionen-Superstar Erling Haaland (25) vergleicht, steht der deutsche Nationalspieler selbst in Baggy-Jeans, blauem Hoodie und schwarzer Sonnenbrille schweigend daneben.