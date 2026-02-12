Mit Rap-Video und Pumpgun-Line: BVB-Profi Adeyemi sorgt erneut für Wirbel
Dortmund - Erneut steht Karim Adeyemi (24) in den Schlagzeilen. Und auch diesmal hat der Anlass nichts mit Fußball zu tun.
Nach dem Waffen-Skandal sowie der Frust-Aktion gegen BVB-Coach Niko Kovač (54) bei seiner Auswechslung im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach sorgt der Offensivspieler von Borussia Dortmund nun mit einem Musik-Video für Aufsehen.
An der Seite des bekannten Rappers "Haaland936" (20) wirkte der Profi im Clip zu dessen neuen Song "warum??" mit.
Ein auf Instagram veröffentlichtes Snippet zeigt den 20 Jahre jungen Künstlers aus Frankfurt am Main gemeinsam mit dem Bundesliga-Kicker inmitten von Bauzäunen.
Während "Haaland936" die Zeile "Pumpgun, wird die Lage eklig" rappt und anschließend noch Adeyemis Marktwert mit dem von Norwegens 200-Millionen-Superstar Erling Haaland (25) vergleicht, steht der deutsche Nationalspieler selbst in Baggy-Jeans, blauem Hoodie und schwarzer Sonnenbrille schweigend daneben.
Fußballprofi Adeyemi zeigt sich in "Haaland936"-Snippet
Dass es zu der Zusammenarbeit kam, dürfte mit Adeyemis sechs Jahre älteren Partnerin Loredana zusammenhängen.
Die seit weit über einem halben Jahrzehnt im Musikgeschäft aktive Schweizerin steuerte zu dem Song nämlich ein Feature bei, ist somit ebenfalls zu hören.
Borussia Dortmund wusste offenbar nichts von Adeyemis Rap-Auftritt
Offiziell erscheint das Lied in voller Länge in der Nacht auf Freitag. Bereits weit vor offiziellem Release dürfte der Track für Gesprächsstoff sorgen, insbesondere im Umfeld der Schwarz-Gelben.
Nach Bild-Informationen soll der BVB vorab nicht über Adeyemis Mitwirken in dem pikanten Rap-Video informiert worden sein.
