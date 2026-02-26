Dortmund-Drama! BVB fliegt in letzter Sekunde aus der Champions League
Von Eric Dobias
Bergamo (Italien) - Borussia Dortmund ist in der Champions League überraschend ausgeschieden. Drei Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München verlor der BVB das Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 1:4 (0:2) und verpasste dadurch trotz eines 2:0-Siegs in der ersten Partie das Achtelfinale der Königsklasse.
Gianluca Scamacca brachte die Italiener bereits in der 5. Minute in Führung. Davide Zappacosta (45.) glich das Hinspiel-Ergebnis noch vor der Pause aus.
Nur drei Minuten nach einem Pfostenschuss von Maximilian Beier erhöhte Mario Pasalic auf 3:0 (57.). Karim Adeyemi (75.) brachte die Dortmunder wieder zurück.
Lazar Samardzic erzielte aber in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für Bergamo durch einen nach Videobeweis verhängten Foulelfmeter (90.+8). Ramy Bensebaini, der den Elfmeter mit einem zu hohen Fuß verschuldete, flog mit Gelb-Rot vom Platz.
Der BVB trat in Bergamo ohne die Unterstützung seiner organisierten Fanszene an.
Das Bündnis "Südtribüne Dortmund" begründete das Fernbleiben mit polizeilichen Maßnahmen gegen Fans aus der Ultra-Szene und sprach von Repressalien, die "in fast 16 Jahren ununterbrochener Europapokal-Präsenz ein Novum für uns darstellen".
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa