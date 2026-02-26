Nach Dortmunds Königsklassen-Aus: Bergamo-Star zeigt Horror-Wunde

Bergamo - Während die Fußball -Stars von Atalanta Bergamo ein völlig irres Weiterkommen in der Champions League mit den Fans in der New Balance Arena feierten, brummte dem Spieler, der am Ende der Partie im Mittelpunkt stand, ordentlich der Schädel. Nikola Krstović (25) bekam beim 4:1-Rückspielerfolg der Play-offs gegen Borussia Dortmund die Stollen von Ramy Bensebaini (30) an die Stirn.

In dieser Szene bekommt Nikola Krstović (25, r.) die Stollen von Dortmunds Ramy Bensebaini (30, l.) ins Gesicht. Das Foul führte zum spielentscheidenden Elfmeter. © Bildmontage: PIERO CRUCIATTI / AFP, Screenshot/Instagram/nikolakrstovic9

Das hatte nicht nur den spielentscheidenden Elfmeter, der das Aus des BVB in den Play-offs der Königsklasse besiegelte, zur Folge, sondern auch die heftig blutende Wunde beim Montenegriner.

Der Stürmer begab sich nach der Begegnung umgehend ins Krankenhaus. Dort wurden die klaffenden Wunden versorgt. Im Rausch der Glücksgefühle über das Weiterkommen teilte der Atalanta-Star Bilder seiner Verletzung und der Versorgung in der Klinik bei Instagram.

"Wir sehen uns bald wieder auf dem Spielfeld. Auf geht's, Atalanta", schrieb der Nationalspieler zu den Aufnahmen.

Besonders an diesem Abend konnte der in der 72. Minute eingewechselte Offensivmann die heftigen Blessuren verschmerzen. Denn nach einer 0:2-Hinspielniederlage in Deutschland drehten die Italiener im Rückspiel auf, nutzten die desolaten Fehler der Dortmunder gnadenlos und führten schon in der 57. Minute mit 3:0.

Nachdem Karim Adeyemi (24) die Schwarz-Gelben aber mit seinem 1:3-Anschluss in der 75. Minute zumindest in die Verlängerung gerettet hätte, stand Krstović in der siebten Minute der Nachspielzeit plötzlich im Fokus.