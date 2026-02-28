BVB gegen FC Bayern live: Kane, wer sonst? Münchner Traumkombination mit Tor belohnt

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Liveticker. Der erste Torschuss von Nico Schlotterbeck war gleich mal drin. Zum 1:1 Ausgleich traf Harry Kane.

Von Martin Gaitzsch

Dortmund - Wird das Titelrennen noch einmal spannend? Am Samstagabend treffen im Kampf um die Meisterschaft der BVB und Bayern München in Dortmund aufeinander. TAG24 berichtet im Liveticker über das Topspiel aus dem Signal-Iduna-Park. Spielstand: 1:1 Torschützen: Nico Schlotterbeck (BVB, 26. Minute), Harry Kane (FCB, 54. Minute)

Enge Zweikämpfe in Dortmund. Maxi Beier (rechts) bekommt es mit dem Münchner Dayot Upamecano zu tun. © Federico Gambarini/dpa

61. Minute: Gnabry flankt, Olise verpasst, aber Abseits wird gepfiffen. Dach wird Gnabry ausgewechselt, für ihn kommt Musiala ins Spiel.

58. Minute: Dortmund steckt nicht auf! Wieder mal sind es Silva und Beier im Zusammenspiel. Die Grätsche des Dortmunders rutscht jedoch nicht rein. Auf der Gegenseite vergibt Olise freistehend aus 20 Metern kläglich.

54. Minute: Toooooooor für den FC Bayern: Kimmich lupft das Ding in den Strafraum, Gnabry gibt rüber, Harry Kane vollendet gekonnt zum 1:1. So kennt man den Tabellenführer!

Harry Kane, wie man ihn kennt. Als Gnabry rüberlegt, lässt sich der Stürmer nicht lange bitten. © Federico Gambarini/dpa

51. Minute: Das hätte der Ausgleich sein können! Bayern spielt zielsicher nach vorn. Von rechts gibt Gnabry das Ding scharf rein. Am langen Pfosten grätscht dann Upamecano ins Leere.

49. Minute: Immer wieder Adeyemi. Der Offensivmann steckt durch in den Strafraum auf Svensson, der dort aber im letzten Moment von Tah beim Schuss geblockt wird.

48. Minute: Adeyemi, Silva und Beier kombinieren sich magisch in den Strafraum. Doch es wird nix draus. Sekunden später erhält der nachsetzende Adeyemi den Ball zurück im Sechzehner, verstolpert dort aber die Pille.

46. Minute: Weiter geht's in Dortmund. Die Borussia spielt nun auf die eigene Fankurve zu.

Borussia Dortmund führt zur Halbzeit gegen Bayern München

Halbzeit: Die ersten 45 Minuten lassen sich nicht ohne Nico Schlotterbeck erklären. Bayern München war das bessere Team, hatte aber keine wirklichen hochkarätigen Torchancen. Dortmund hatte genau eine, die Schlotterbeck verwertete. Zu dem Zeitpunkt hatte der Abwehrmann Glück, dass er noch auf dem Spielfeld stehen durfte. Bei seinem Einsteigen gegen Josip Stanisic traf er den Ball, aber auch den Unterschenkel des Gegenspielers.

45+6: Der Kapitän kann nicht mehr! Die Schmerzen bei Emre Can sind zu stark. Der BVB-Mann muss runter, für ihn kommt Bensebaini. Ansonsten geht die Nachspielzeit ohne Ereignisse zu Ende. Halbzeit!

45+1: Laimer taucht nach einem langen Ball frei vorm BVB-Tor auf, nimmt den Ball jedoch mit der Hand mit und wird zurückgepfiffen.

45. Minute: Kimmichs Distanzschuss fängt Kobel weg. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 6 Minuten gibt es zusätzlich.

42. Minute: Silva ist diesmal auf links ausgewichen, gibt den Ball scharf rein. Beier rutscht und verpasst die Kugel.

41. Minute: Das Spiel geht weiter. Überraschend kehrt Can zurück, obwohl Rami Bensebaini bereits zur Einwechslung bereitsteht.

38. Minute: Laimer schubst ein wenig gegen Emre Can. Der fällt schmerzhaft aufs Knie und wälzt sich deshalb auf dem Rasen. Can kann wohl nicht weiter machen.

36. Minute: Aleksandar Pavlovic dribbelt in den Strafraum rein, macht aber ein Schleifchen zu viel und fällt. Es gibt aber zu Recht keinen Elfmeter.

33. Minute: Dortmund kontert wieder in irrem Tempo. Die Eingabe von Silva kann Beier mit dem Rücken zum Tor aber nicht so recht verwerten.

32. Minute: Fabio Silva gegen Pavlovic. Der Münchner bleibt kurz liegen, weiter geht's.

31. Minute: Zweikampf von Schlotterbeck und Olise. Der Münchner hält ein wenig drüber, trifft aber auch den Ball, deshalb geht es ohne Karte weiter.

30. Minute: Nun muss der FC Bayern kommen. Doch erstmal ist dem Spielfluss ein wenig der Stöpsel gezogen. Die Zweikämpfe werden intensiv geführt, aber es kommen keine Kombinationen zustande.

Schlotterbeck erzielt die BVB-Führung gegen Bayern München

26. Minute: Toooooor für Borussia Dortmund! Zum 1:0 trifft Nico Schlotterbeck per Kopf, der nach der Standardsituation von links im Strafraum höher als Tah springt und einnickt. Urbig im Bayern-Tor ist machtlos.

Ab zum Jubeln! Nico Schlotterbeck (rechts) trifft zur Dortmunder Führung. Fabio Silva feiert mit seinem Teamkollegen. © David Inderlied/dpa

25. Minute: Adeyemi zieht gegen Upamecano auf der linken Seite das Tempo an. Er wird gefoult, es gibt keine Gelbe Karte, aber Freistoß für Dortmund.

24. Minute: Kimmich zieht aus der Distanz ab. Doch Kobel hält das Ding im Nachfassen fest.

23. Minute: Die Zahlen sprechen für Bayern München: 70 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, 3:0 Torschüsse. Nur Tore fehlen noch.

22. Minute: Das gab es bisher noch nicht. Alle Dortmunder in der Münchner Hälfte. Nach Ballverlust kontert Bayern über Olise, dessen Flanke aber Luis Diaz nicht erreichen kann.

Kein Rot für Nico Schlotterbeck

19. Minute: Hartes Einsteigen von Nico Schlotterbeck gegen Josip Stanisic! Der Dortmunder Abwehrspieler sieht Gelb. Bei ganz strenger Regelauslegung hätte man hier auch Rot zücken können.

16. Minute: Olise hat den ersten Abschluss! In Robben-Manier zieht er von rechts in den Strafraum und schießt, Torhüter Kobel lässt klatschen.

15. Minute: Zwei BVB-Ecken bringen nichts ein. München hat nach wie vor mehr vorm Spiel, doch bei den schnellen Dortmunder Gegenstößen gilt es acht zu geben.

13. Minute: Dortmund kontert. Maxi Beier macht das Spiel schnell, versucht sich durchzudribbeln, dann klärt Tah vor Fabio Silva. Es gibt eine Ecke für den BVB.

11. Minute: Konrad Laimer über links, setzt sich durch, geht in den Sechzehner und spielt zurück auf Harry Kane. Doch der Schuss des Engländers wird geblockt. Zwar bleiben die Münchner zunächst im Ballbesitz, doch die Situation verebbt.

9. Minute: Ballgewinn im Mittelfeld, dann geht es fix. Über Fabio Silva und Maxi Beier treibt Dortmund den Ball nach vorn. Doch es gibt keinen Freistoß. Sehr zum Unmut der BVB-Fans.

6. Minute: Konrad Laimer bringt die erste gescheite Flanke von links. Doch sowohl Olise als auch Stanisic werden geblockt. Dortmund kann den Ball klären.

5. Minute: Bayern München hat mehr Ballbesitz. Dortmund versucht erstmal keine Fehler zu machen. Strafraumaktionen oder Torabschlüsse gab es noch keine.

Anstoß im Topspiel BVB gegen den FC Bayern

18.32 Uhr: Das Spiel läuft. Bei Bayern-Ballbesitz gibt es ein lautes Pfeifkonzert.

18.29 Uhr: Die BVB-Fans zeigen eine Pyro-Choreo. Bayern München hat Anstoß. Dortmund spielt in der 2. Halbzeit dann auf die Südtribüne.

18.27 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Gleich geht's los mit dem Topspiel Zweiter gegen Erster.

18.23 Uhr: Der Signal-Iduna-Park ist rappelvoll. Die Hymne You'll never walk alone" erklingt im Stadion.

18.16 Uhr: Das sagen die Trainer Vincent Kompany und Niko Kovac

"Wir spielen meistens in der Dreierkette, 3-2 im Aufbau“, kündigt Niko Kovac die taktische Marschrichtung an. Ansonsten verzichtet er aufs Sprücheklopfen vor dem Klassiker. Den Verzicht auf Champions-League-Pechvogel Rami Bensebaini begründet Kovac mit dem Ramadan. "Wir wollen das genießen", gibt sich Bayern-Coach Vincent Kompany vor dem Match sehr entspannt. "Das sind Momente für das Leben, wenn man dieses Spiel gewinnt" sagt der Bayern-Trainer, der den Verzicht auf Jamal Musiala folgenden Worten begründet: "Wir haben einen Plan für Jamal".

17.56 Uhr: In diesen Formationen gehen der BVB und FCB das Topspiel an

Bayern München setzt gegen Dortmund auf eine Viererkette. Davor schalten und walten mit Joshua Kimmich und Aleks Pavlovic zwei Sechser, vorn geht ein magisches Quartett auf Torejagd. Alles deutet auf ein 4-2-3-1 ein. Dortmund spielt hinten mit drei Verteidigern, als Schienenspieler machen Yan Couto und Daniel Svensson über die Flügel Dampf. Hinter Fabio Silva machen Maximilian Beier und Karim Adeyemi Betrieb. Es deutet sich ein 3-4-2-1 an. BVB: Kobel - Can, Anton, Schlotterbeck - Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson - Adeyemi, Beyer, Fabio Silva FCB: Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Pavlovic, Kimmich - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Marcel Sabitzer (links) spielt beim BVB zentral. Gelingt es ihm, die Kreise von Harry Kane & Co. einzuengen? © Sven Hoppe/dpa

17.36 Uhr: Mit dieser Aufstellung starten BVB und FCB

Die Aufstellungen sind da. Beim FC Bayern gibt es keine sonderliche Überraschungen. Torhüter Neuer ist nicht fitgeworden, ansonsten beginnen die üblichen Verdächtigen. Offensiv wirbeln also Kane, Olise, Luis Diaz und Gnabry. Bei Dortmund ist Abwehrchef Schlotterbeck bereit für den Liga-Gipfel. Im Sturmzentrum gibt es eine kleine Überraschung. Fabio Silva beginnt, Serhou Guirassy, Tor-Torjäger mit 11 Treffern, muss auf die Bank.

Serhou Guirassy (rechts) nimmt beim BVB auf der Bank Platz. © Federico Gambarini/dpa

17.09 Uhr: Gelbe Gefahr: Diesen BVB- und FCB-Profis droht eine Sperre

Aufpassen in den Zweikämpfen! Die Dortmunder Rami Bensebaini und Yan Couto haben vier Gelbe Karten. Bei einer weiteren Verwarnung droht eine Sperre. Gleiches gilt für die Bayern-Profis Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Jonathan Tah.

Sowohl Leon Goretzka als auch Joshua Kimmich haben 4 Gelbe Karten. Bei einer weiteren Verwarnung müssen sie zuschauen. © Marius Becker/dpa

16.54 Uhr: Wer ist Schiedsrichter bei BVB gegen Bayern?

Sven Jablonski (35) aus Bremen pfeift heute das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Er leitete bereits in der Vorsaison das Hinspiel zwischen dem BVB und FCB, das mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Sven Jablonski (35, 2.v.r) leitete bereits in der Vorsaison ein Duell zwischen dem BVB und Bayern München. © Bernd Thissen/dpa

16.38 Uhr: Hier läuft heute das Topspiel

Borussia Dortmund gegen Bayern München läuft nicht im Free-TV. Wer den deutschen Topspiel-Klassiker sehen will, braucht Sky beziehungsweise Streaming-Anbieter Wow. Es kommentiert Wolff-Christoph Fuß. Moderiert wird das Match von Sebastian Hellmann sowie den Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme.

Sebastian Hellmann, Tabea Kemme und Lothar Matthäus moderieren den Klassiker bei Sky/ Streaming-Anbieter Wow (Archivbild). © Tom Weller/dpa

16.23 Uhr: Auf diese Leistungsträger müssen Bayern München und Borussia Dortmund heute verzichten

Die Gastgeber müssen auf Niklas Süle (Oberschenkel-Verletzung) und den gesperrten Julian Ryerson (Sperre nach fünfter Gelbe Karte) verzichten. Unklar ist noch der Einsatz von Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck, der gegen Atalanta Bergamo noch nicht zum Einsatz kam. Beim FC Bayern fehlen heute die Defensivspieler Alphonso Davies und Hiroki Ito mit Muskelfaserriss definitiv. Vermutlich fällt auch Torhüter Manuel Neuer aus, der zuletzt wegen eines Faserisses in der Wade kürzertreten musste.

Wahrscheinlich verpasst Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer den Kracher gegen den BVB. © Sven Hoppe/dpa

16.08 Uhr: BVB gewann zuletzt 2019 daheim gegen den FC Bayern

Der FC Bayern ist definitiv ein Angstgegner der Dortmunder Borussia. Selbst vor 80.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park hatten häufig die Münchner das bessere Ende. Zuletzt gewannen die Borussen daheim gegen die Bayern im August 2019 im Supercup. Die Torschützen damals waren Jaden Sancho und Paco Alcácer. Nicht ganz so lange zurück liegt der letzte Dortmunder Sieg in München. Im März 2024 siegte der BVB mit 2:0 dank Toren von Karim Adeyemi und Julian Ryerson.

Die "gelbe Wand" der Dortmunder Borussia durfte zuletzt 2019 einen Heimsieg gegen Bayern München bejubeln (Archivbild). © Bernd Thissen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

15.49 Uhr: So lief das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB

Das Hinspiel in der Münchner Allianz Arena war eine überraschend knappe Angelegenheit. Zwar hatte der FCB mit 2:1 die Nase vorn, doch in der Schlussphase stand der Heimsieg auf der Kippe. Harry Kane hatte die Bayern in Führung gebracht, Michael Olise auf 2:0 erhöht. Julian Brandt gelang wenige Minuten vor Schluss das Anschlusstor zum 1:2 aus Dortmunder Sicht, was auch der Endstand blieb.

Münchens Führungsspieler Harry Kane (rechts) zeigte im Hinspiel eine starke Leistung und brachte die Bayern gegen Dortmund in Führung. © Sven Hoppe/dpa

15.30 Uhr: Ausgangslage vorm deutschen Klassiker BVB vs. Bayern