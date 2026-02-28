BVB gegen FC Bayern live: Wo läuft heute das Topspiel im TV?
Dortmund - Wird das Titelrennen noch einmal spannend? Am Samstagabend treffen im Kampf um die Meisterschaft der BVB und Bayern München in Dortmund (Anstoß 18.30 Uhr) aufeinander. Wenn die Borussia einen Heimdreier holt, schrumpft der Rückstand auf den Münchner Rivalen auf fünf Punkte. Ansonsten ist das Meisterrennen wohl vorentschieden, weil der Rekordmeister auch das deutlich bessere Torverhältnis hat.
16.38 Uhr: Hier läuft heute das Topspiel
Borussia Dortmund gegen Bayern München läuft nicht im Free-TV.
Wer den deutschen Topspiel-Klassiker sehen will, braucht Sky beziehungsweise Streaming-Anbieter Wow. Es kommentiert Wolff-Christoph Fuß. Moderiert wird das Match von Sebastian Hellmann sowie den Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme.
16.23 Uhr: Auf diese Leistungsträger müssen Bayern München und Borussia Dortmund heute verzichten
Die Gastgeber müssen auf Niklas Süle (Oberschenkel-Verletzung) und den gesperrten Julian Ryerson (Sperre nach fünfter Gelbe Karte) verzichten.
Unklar ist noch der Einsatz von Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck, der gegen Atalanta Bergamo noch nicht zum Einsatz kam. Beim FC Bayern fehlen heute die Defensivspieler Alphonso Davies und Hiroki Ito mit Muskelfaserriss definitiv.
Vermutlich fällt auch Torhüter Manuel Neuer aus, der zuletzt wegen eines Faserisses in der Wade kürzertreten musste.
16.08 Uhr: BVB gewann zuletzt 2019 daheim gegen den FC Bayern
Der FC Bayern ist definitiv ein Angstgegner der Dortmunder Borussia.
Selbst vor 80.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park hatten häufig die Münchner das bessere Ende. Zuletzt gewannen die Borussen daheim gegen die Bayern im August 2019 im Supercup. Die Torschützen damals waren Jaden Sancho und Paco Alcácer. Nicht ganz so lange zurück liegt der letzte Dortmunder Sieg in München. Im März 2024 siegte der BVB mit 2:0 dank Toren von Karim Adeyemi und Julian Ryerson.
15.49 Uhr: So lief das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB
Das Hinspiel in der Münchner Allianz Arena war eine überraschend knappe Angelegenheit.
Zwar hatte der FCB mit 2:1 die Nase vorn, doch in der Schlussphase stand der Heimsieg auf der Kippe. Harry Kane hatte die Bayern in Führung gebracht, Michael Olise auf 2:0 erhöht. Julian Brandt gelang wenige Minuten vor Schluss das Anschlusstor zum 1:2 aus Dortmunder Sicht, was auch der Endstand blieb.
15.30 Uhr: Ausgangslage vorm deutschen Klassiker BVB vs. Bayern
Vieles deutet darauf hin, dass der FC Bayern auch 2025/26 die Meisterschale in den Münchner Himmel recken kann.
Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Borussia Dortmund. Während der FCB eine Woche Zeit hatte, sich nach dem knappen 3:2 gegen Eintracht Frankfurt auf das Topspiel vorzubereiten, hat Dortmund eine wilde und womöglich kräftezehrende Woche hinter sich. Gegen RB Leipzig holten die Borussen beim 2:2 einen Last-Minute-Punkt. Dafür schieden sie bei Atalanta Bergamo in der Champions League in letzter Sekunde aus.
