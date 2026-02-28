BVB gegen FC Bayern live: Wo läuft heute das Topspiel im TV?

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Liveticker. Den BVB gegen den Rekordmeister seht Ihr im Pay-TV bei SKY und WOW.

Von Martin Gaitzsch

Dortmund - Wird das Titelrennen noch einmal spannend? Am Samstagabend treffen im Kampf um die Meisterschaft der BVB und Bayern München in Dortmund (Anstoß 18.30 Uhr) aufeinander. Wenn die Borussia einen Heimdreier holt, schrumpft der Rückstand auf den Münchner Rivalen auf fünf Punkte. Ansonsten ist das Meisterrennen wohl vorentschieden, weil der Rekordmeister auch das deutlich bessere Torverhältnis hat.

Auf die Offensivleute wird es heute ankommen. Karim Adeyemi (links) will mit Borussia Dortmund dem FC Bayern um Top-Torjäger Harry Kane (rechts) auf die Pelle rücken. © Bernd Thissen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

16.38 Uhr: Hier läuft heute das Topspiel

Borussia Dortmund gegen Bayern München läuft nicht im Free-TV. Wer den deutschen Topspiel-Klassiker sehen will, braucht Sky beziehungsweise Streaming-Anbieter Wow. Es kommentiert Wolff-Christoph Fuß. Moderiert wird das Match von Sebastian Hellmann sowie den Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme.

Sebastian Hellmann, Tabea Kemme und Lothar Matthäus moderieren den Klassiker bei Sky/ für Streaming-Anbieter Wow. © Tom Weller/dpa

16.23 Uhr: Auf diese Leistungsträger müssen Bayern München und Borussia Dortmund heute verzichten

Die Gastgeber müssen auf Niklas Süle (Oberschenkel-Verletzung) und den gesperrten Julian Ryerson (Sperre nach fünfter Gelbe Karte) verzichten. Unklar ist noch der Einsatz von Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck, der gegen Atalanta Bergamo noch nicht zum Einsatz kam. Beim FC Bayern fehlen heute die Defensivspieler Alphonso Davies und Hiroki Ito mit Muskelfaserriss definitiv. Vermutlich fällt auch Torhüter Manuel Neuer aus, der zuletzt wegen eines Faserisses in der Wade kürzertreten musste.

Wahrscheinlich verpasst Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer den Kracher gegen den BVB. © Sven Hoppe/dpa

16.08 Uhr: BVB gewann zuletzt 2019 daheim gegen den FC Bayern

Der FC Bayern ist definitiv ein Angstgegner der Dortmunder Borussia. Selbst vor 80.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park hatten häufig die Münchner das bessere Ende. Zuletzt gewannen die Borussen daheim gegen die Bayern im August 2019 im Supercup. Die Torschützen damals waren Jaden Sancho und Paco Alcácer. Nicht ganz so lange zurück liegt der letzte Dortmunder Sieg in München. Im März 2024 siegte der BVB mit 2:0 dank Toren von Karim Adeyemi und Julian Ryerson.

Die "gelbe Wand" der Dortmunder Borussia durfte zuletzt 2019 einen Heimsieg gegen Bayern München bejubeln. © Bernd Thissen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

15.49 Uhr: So lief das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB

Das Hinspiel in der Münchner Allianz Arena war eine überraschend knappe Angelegenheit. Zwar hatte der FCB mit 2:1 die Nase vorn, doch in der Schlussphase stand der Heimsieg auf der Kippe. Harry Kane hatte die Bayern in Führung gebracht, Michael Olise auf 2:0 erhöht. Julian Brandt gelang wenige Minuten vor Schluss das Anschlusstor zum 1:2 aus Dortmunder Sicht, was auch der Endstand blieb.

Münchens Führungsspieler Harry Kane (rechts) zeigte im Hinspiel eine starke Leistung und brachte die Bayern gegen Dortmund in Führung. © Sven Hoppe/dpa

15.30 Uhr: Ausgangslage vorm deutschen Klassiker BVB vs. Bayern