Gezeichnet, aber happy: BVB-Star Mats Hummels musste am Auge getackert werden!

Augsburg - Das war's wert! Ex-Nationalspieler Mats Hummels (34) hat den enorm wichtigen 3:0-Erfolg des BVB beim FC Augsburg am Sonntag mit einer heftigen Blessur am Auge bezahlt. Sein Trainer konnte allerdings schon Entwarnung geben.

Voller Einsatz für den Titel! Die Partie in Augsburg hatte bei Mats Hummels (34, M.) Spuren hinterlassen. © Tom Weller/dpa

"Er wurde am Auge getackert und hat ein ganz schönes Veilchen. Aber er war happy und wir sind uns sicher, dass es nichts ist, was ihn aus der Bahn wirft", sagte Dortmunds Coach Edin Terzic (40) nach dem Abpfiff in der WWK Arena.

Sein Schützling musste in der Nachspielzeit ausgewechselt werden, nachdem FCA-Abwehrmann Maximilian Bauer (23) ihn mit einem hohen Bein im Gesicht getroffen hatte.

Der 34-jährige Innenverteidiger blieb zunächst mehrere Minuten auf dem Boden liegen und ließ sich behandeln. Anschließend taumelte er mit der geschwollenen sowie blutunterlaufenen Wunde vom Rasen.

Nico Schlotterbeck (23) ersetzte den Routinier für die letzten Minuten, allerdings war das Match da schon längst entschieden.

Durch den Erfolg in der Fuggerstadt sprangen die Schwarz-Gelben einen Spieltag vor Schluss vorbei am FC Bayern München an die Tabellenspitze. Zum Saisonfinale gegen Mainz winkt nun die erste Meisterschaft seit elf Jahren.