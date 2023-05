Bayern-Patzer genutzt! Haller schießt den BVB an die Spitze - und zum Meistertitel?

Augsburg - Fast eine Stunde lang dürften die Hoffnungen im Süden Deutschlands stetig gewachsen sein, doch dann schlug Borussia Dortmund eiskalt zu! Mit dem mühsam erarbeiteten 3:0-Erfolg beim FC Augsburg nutzte der BVB den Patzer des FC Bayern am Sonntagabend aus und sprang einen Spieltag vor Schluss an die Spitze der Bundesliga !

Der Doppelpack zum Titel? Sébastien Haller schoss den BVB in Augsburg zum Triumph. © CHRISTOF STACHE / AFP

Der neue Tabellenführer hat nun 70 Punkte auf dem Konto und kann am nächsten Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 die Meisterschaft aus eigener Kraft klarmachen. Zeitgleich wird der FCB beim 1. FC Köln seinerseits auf einen Dortmunder Ausrutscher lauern.

Der Weg an die Spitze war durchaus steinig für das Team von Edin Terzic, denn zunächst bissen sich die Gäste lange die Zähne an beherzt rackernden Augsburgern aus.

Erst nach einer knappen Stunde avancierte Sébastien Haller schließlich zum Brustlöser und versenkte die Kugel infolge einer Malen-Hereingabe mustergültig aus spitzem Winkel im Netz (59.). In der Schlussphase krönte sich der Ivorer zum Mann des Tages und machte den Deckel drauf (84.), bevor Julian Brandt die Kirsche auf die Siegestorte setzte (90.+3).

Dabei kamen die Schwarz-Gelben sofort mit der erwarteten Gier in die Partie und stellten die Hintermannschaft der Fuggerstädter schon in den ersten Minuten vor große Probleme.

Auf der anderen Seite besann sich die Maaßen-Elf auf grundlegendere Tugenden und ging eifrig in die Zweikämpfe, was gegen die Ballkünstler des BVB aber oftmals schwer fiel.

Adeyemi, Malen und Co. rannten unermüdlich an und ließen den FCA-Verteidigern kaum eine Verschnaufpause. Das Tor zur Tabellenführung lag bereits früh in der Luft.