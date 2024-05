Für Marco Reus schließt sich der Kreis: Ex-Kollege will ihn zu diesem Klub locken!

Dortmund - Im Sommer 2012 wechselte Marco Reus (34) zum BVB und stürmte mit den Schwarz-Gelben umgehend ins Finale der Champions League . Vor seinem anstehenden Abschied zwölf Jahre später wiederholt sich die Geschichte. Was danach kommt, ist bislang offen. Ein früherer Mitstreiter rührt nun kräftig die Werbetrommel für einen Wechsel über den Großen Teich.

Roman Bürki steht mittlerweile bei St. Louis City in der US-amerikanischen MLS zwischen den Pfosten. © Dilip Vishwanat / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich muss ehrlich sagen: Ich probiere alles", erklärte Roman Bürki (33) im Interview mit dem Schweizer Pay-TV-Sender blue Sport.

Der Keeper kickte von 2015 bis 2022 zusammen mit Reus bei der Borussia, ehe er in die USA zum neu gegründeten Klub St. Louis City ging.

Dort würde er den Spielmacher nur zu gern wiedersehen, allerdings dürfte sich das nicht ganz einfach gestalten.

"Wir sind auch kein Klub, der extrem viel Geld in die Hand nimmt, wir sind in der Gehaltswertung ganz unten", gestand der Schlussmann. "Ich weiß nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Geld spielt nun mal eine große Rolle im Fussball."

Seine Bemühungen um den 48-fachen DFB-Akteur gibt er trotzdem nicht auf: "Ich schicke ihm immer wieder Nachrichten, wir sind immer in Kontakt."

Und ein besonderes Angebot gibt es vom Schweizer noch obendrauf: "Ich habe Marco auch gesagt, dass ich ihm gleich die Kapitänsbinde geben würde. Ich versuche, ihm das Ganze schmackhaft zu machen."