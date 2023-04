Sein Bruder spielt schon in der Bundesliga: BVB nimmt Frankreich-Star ins Visier!

Dortmund - Der Name Thuram gehört inzwischen seit rund 30 Jahren zum Weltfußball, demnächst könnte ein weiterer Träger in der Bundesliga aufschlagen. Borussia Dortmund soll seine Fühler nach Khéphren Thuram (22) von OGC Nizza ausgestreckt haben.

Khéphren Thuram (22, M.) spielte sich in den letzten Monaten mit starken Leistungen ins Rampenlicht. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

Das berichtet das Portal FussballTransfers unter Bezugnahme auf eigene Quellen.

Demnach beschäftigen sich die Schwarz-Gelben mit einer Verpflichtung des Bruders von Gladbach-Stürmer Marcus Thuram (25) als Ersatz für ihr abwanderungswilliges Mittelfeldjuwel Jude Bellingham (19).

Der 22-jährige Sechser stammt aus der Jugend der AS Monaco, wechselte 2019 nach Nizza und hat in der aktuellen Saison einen gewaltigen Sprung gemacht.

In wettbewerbsübergreifend 22 Einsätzen steuerte der 1,92-Meter-Hüne trotz seiner eher defensiven Rolle starke acht Vorlagen sowie zwei Treffer bei.

Dafür wurde er vom französischen Nationaltrainer Didier Deschamps (54) Ende März beim 4:0-Triumph gegen die Niederlande sogar mit seinem Debüt für die "Équipe Tricolore" belohnt.

Mit seiner Leichtigkeit am Ball erinnert der Sohn des früheren Weltklasse-Innenverteidigers Lilian Thuram (51) durchaus an Bellingham, nicht wenige Experten wollen in dem vielseitig einsetzbaren Edeltechniker darüber hinaus den nächsten Paul Pogba (30) ausgemacht haben.