BVB-Rückschlag: Hoffenheim dreht in drei Minuten das Spiel

Dortmund - Irres Spiel in Dortmund! Nachdem der BVB nach einem frühen Rückstand schnell doppelt zurückschlug, sorgte ein Beier-Doppelpack erneut für Hoffenheims Führung. Am Ende siegten die Kraichgauer 3:2.

Donyell Malen (l.) glich zum 1:1 aus, danach traf Nico Schlotterbeck zum 2:1. © Bernd Thissen/dpa

Rund eine Stunde vor Anpfiff war klar: Hummels, der seit Freitag mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen hatte, hat es in den Kader geschafft. Er saß allerdings nur auf der Bank.

Ohne ihn ging es direkt schlecht los, denn der BVB lag nach nur zwei Minuten zurück. Dabei schwamm die Abwehr um Emre Can und Nico Schlotterbeck kräftig und half beim Tor von Ihlas Bebou (2. Minute) ordentlich mit.

Doch Dortmund biss sich in die Partie, kam durch Donyell Malen in der 21. Minute zum 1:1-Ausgleich und ging vier Minuten später nach einem Freistoß an der rechten Strafraumecke, den Schlotterbeck per Kopf ins Tor wuchtete, mit 2:1 in Führung (25.).

Doch nach der Halbzeit war das 2:1 innerhalb nur drei Minuten dahin. Maximilian Beier sorgte in der 61. und 64. Minute für die erneute Führung der Kraichgauer.

Und die sollte am Ende auch reichen, weil die Dortmunder das Spiel herschenkten - zu viele Fehler. Beinahe hätte es noch einen Elfmeter für die Schwarz-Gelben gegeben, doch nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Marco Fritz auf keinen Strafstoß.

Durch die Niederlage bleibt der BVB auf Platz 4, konnte seinen Vorsprung auf RB Leipzig nicht weiter ausbauen.