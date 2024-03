BVB schnappt FC St. Pauli und dem HSV zwei Talente weg

"Die vergangenen Jahre haben mich in meiner Entwicklung sehr weitergebracht. Dafür und für das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken. Gleichzeitig freue ich mich darauf, im Sommer eine neue Herausforderung in Dortmund anzugehen", erklärte der 20-Jährige in einer Mitteilung.

Der gebürtige Hamburger Jessen wechselte 2013 in die Jugend der Kiezkicker und spielte zwischen 2017 und 2019 für die Bayern. Ansonsten durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften der Braun-Weißen und gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Regionalliga-Truppe, in der er diese Saison 23 Spiele absolviert hat.

Mit HSV-Talent Paschke haben sich die Schwarz-Gelben einen defensiven Mittelfeldspieler geangelt, der sich über den Nachwuchs bis in die Regionalliga-Elf der Rothosen gespielt hat. Auch er gehört dort zum Stammpersonal und will nun in Dortmund den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.