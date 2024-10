BVB-Schock: Dieser Star fällt wochenlang aus!

Niklas Süle (29) wird dem BVB mindestens bis zur Länderspielpause fehlen. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Wie Trainer Nuri Sahin (36) auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg am morgigen Samstag bestätigte, wird der 29-Jährige nicht dabei sein - und auch noch eine ganze Weile darüber hinaus.

"Richtig ist, dass Niki ausfallen wird bis zur Länderspielpause", erklärte der Coach: "Also wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause direkt dabei ist."

Die nächsten Länderspiele bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am 16. und 19. November, Süle wäre also frühestens am 23. November gegen den SC Freiburg wieder mit von der Partie und fehlt damit mindestens vier Wochen.

Um welche Verletzung genau es sich bei dem Innenverteidiger handelt, gab Sahin nicht preis, Bild berichtete jedoch, dass er einen Syndesmoseband-Abriss im Sprunggelenk erlitten habe.