Auf Wunsch des Papas: BVB-Star ändert seinen Namen!

BVB-Talent Jamie Bynoe-Gittens wird ab der kommenden Saison nur noch unter dem Namen Jamie Gittens auflaufen. Der Vorschlag kam von seinem Vater.

Von Florian Mentele

Dortmund - In der vergangenen Saison spielte sich Jamie Bynoe-Gittens (20) mit starken Auftritten ins schwarz-gelbe Rampenlicht, nun will der englische Dribbel-Künstler den nächsten Schritt machen. Die Fans von Borussia Dortmund müssen sich dabei allerdings an einen neuen Namen gewöhnen.

Jamie Gittens (20, r.) wechselte 2020 aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund. © Jan Woitas/dpa Künftig wird der junge Engländer nämlich nur noch "Gittens" auf dem Trikot tragen, wie er kürzlich in einem Interview mit den eigenen Vereinsmedien erklärte. Der Initiator der überraschenden Änderung sei nicht er selbst, sondern der Herr Papa: "Beide sind Namen meines Vaters, aber er hat gesagt, dass er es besser findet, wenn ich nur Gittens heiße, weil das kürzer ist", so der 20-Jährige. Die meisten Leute würden auch seinen Vater ohnehin nur als "Gittens" kennen, fügte der Flügelflitzer an. "Also laufe ich in Zukunft auch nur mit Gittens auf." Borussia Dortmund Wechsel fix! Füllkrug verabschiedet sich mit emotionalen Worten von BVB-Fans Bei den Anhängern im Netz traf die Entscheidung übrigens nicht ausschließlich auf Wohlwollen, immerhin sind einige Fans bereits stolze Besitzer eines Shirts mit dem Flock des vollen Namens. Doch vielleicht werden die Exemplare ja schon bald zu einer begehrten Rarität.

Jamie Gittens möchte mit dem BVB einen Titel holen