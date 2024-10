BVB taumelt weiter in die Krise! Coach Sahin wird deutlich: "Es ist absoluter Wahnsinn"

"Es ist absoluter Wahnsinn, wie wir hier Gegentore kassieren. Wir betreiben so viel Aufwand und stehen wieder mit leeren Händen da", bemängelte der 36-Jährige im Anschluss der Partie gegenüber Sky und wurde sogar noch deutlicher: "Wir begleiten nur statt zu stechen. Das war der erste Torschuss des Gegners, das geht nicht, wie wir verteidigen. Greg [Dortmunds Schlussmann Gregor Kobel, Anm. d. Red.] ist derjenige, der am wenigsten Schuld an diesem Gegentor hat."

Alexis Claude-Maurice (26) traf für den FC Augsburg gleich doppelt. © Tom Weller/dpa

Eine Niederlage, die sich zu Beginn nicht angedeutet hatte, waren die Weichen dank des frühen Treffers von Donyell Malen in der fünften Spielminute doch auf Sieg gestellt: "Die Voraussetzungen waren gut, wie waren früh in Führung, das ist eigentlich ein Brustlöser in so einer schweren Zeit", betonte Sahin.

Doch nur rund zwanzig Minuten später traf Augsburg mit Alexis Claude-Maurice (25. Spielminute) zum zwischenzeitlichen 1:1: "Der erste Ball vom Gegner ist dann hereingegangen. Bei uns ist es gerade sehr verkopft, das merkt man."

Der Torschütze zum Ausgleich des FCA war es letztendlich auch, der nur kurz nach der Pause (50.) den Doppelpack geschnürt und damit der Borussia den nächsten herben Rückschlag verpasst hatte.

Für Sahin selbst heißt es nun, die begangenen Fehler zu beheben - und den Fokus nach vorne zu richten: "Wir analysieren und regenerieren jetzt und dann schauen wir, dass wir am Dienstag elf Leute auf den Platz bringen, die gesund sind." Diese Chance bietet sich dem Revierklub am kommenden Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Dann muss die Sahin-Elf um 20.45 Uhr beim VfL Wolfsburg ran.