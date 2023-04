Überflieger der Saison: Julian Brandt verlängert beim BVB!

Brandt äußerte sich in der Meldung selbst zu seinem Treuebekenntnis: "Ich habe auch nach vier Jahren noch an jedem einzelnen Tag großen Spaß daran, Teil genau dieser Mannschaft zu sein, mit diesen Jungs auf dem Platz zu stehen und für diesen hochemotionalen Klub mit seinen außergewöhnlichen Fans Fußball zu spielen."

"Entsprechend spielt er in unseren Planungen eine sehr wichtige Rolle, und wir sind glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, Borussia Dortmunds sportliche Zukunft als Führungsspieler weiter mitzugestalten", so der 43-Jährige weiter.

Im Meisterschaftsrennen wurde Julian Brandt (26, l.) diese Saison zu einer wichtigen Stütze für den BVB. © INA FASSBENDER / AFP

Und er fügte an: "Ehrlich gesagt war das Gefühl, zur rechten Zeit am für mich richtigen Ort zu sein, immer der wichtigste Punkt in meinem Sportlerleben. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich freue mich auf die nächsten Jahre in Schwarzgelb und bin sicher, dass wir gemeinsam die Gelegenheit haben werden, etwas Großes zu feiern."

In der aktuellen Saison bestach Brandt - der in den vergangenen Jahren durchaus eher wechselhafte Leistungen gezeigt hatte - unter Coach Edin Terzic (40) als verlässlicher Scorer und absoluter Leistungsträger.

In wettbewerbsübergreifend 35 Partien steuerte er neun Treffer und fünf Assists bei, bevor ein Muskelfaserriss im CL-Achtelfinale gegen den FC Chelsea den rasanten Aufstieg des 39-fachen DFB-Akteurs vorerst ausbremste.

Im "Klassiker" gegen die Bayern kehrte der gebürtige Bremer schließlich zurück, beim 2:1-Sieg gegen Union Berlin am Wochenende stand er schon wieder für 84 Minuten auf dem Rasen.

Sein vorheriger Kontrakt in Dortmund lief ursprünglich noch bis 2024.



