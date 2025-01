BVB verspielt Zwei-Tore-Führung, setzt aber weiter auf Interimstrainer Tullberg

Beim Champions-League-Spiel am Mittwoch wird Mike Tullberg (39) erneut als Interimscoach fungieren. © INA FASSBENDER / AFP

Die ersehnte Erlösung inmitten der Krise führte aber auch Interimstrainer Mike Tullberg nicht herbei, einen weiteren Anlauf bekommt der Aushilfscoach in der Champions League.

Beim 2:2 (1:0) gegen den Tabellennachbarn Werder Bremen hatte Dortmund allerdings eine Zwei-Tore-Führung hergeschenkt. Drei Tage nach der Entlassung von Nuri Sahin zeigte sich das Team unter U19-Coach Tullberg zwar belebt.

Doch nach dem frühen Platzverweis gegen Nico Schlotterbeck (21., Notbremse) musste der BVB lange zittern - und wackelte am Ende bedenklich.

Es gebe ein "gewisses Maß an Unmut über das Unentschieden", sagte BVB-Profi Julian Brandt am Sky-Mikrofon. Die Mannschaft habe "dagegengehalten, um es mit zehn Mann hinzukriegen". Kapitän Emre Can machte dem Team deshalb "heute keinen Vorwurf", er forderte aber auch: "Wir dürfen kein Mitleid mit uns selbst haben. Da müssen wir gemeinsam durch."