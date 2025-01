Das war's! BVB feuert Trainer Nuri Şahin in der Nacht nach der Bologna-Blamage

Bologna (Italien)/Dortmund - Sieben Monate lang durfte er Trainer von Borussia Dortmund sein, nun ist das Kapitel beendet: Der BVB hat noch in der Nacht nach der Bologna-Blamage in der Champions League Nuri Şahin (36) gefeuert.

Der BVB hat offenbar die Reißleine gezogen und Trainer Nuri Şahin (36) noch in der Nacht nach der Pleite in Bologna gefeuert. © Fabio Sasso/dpa

Das bestätigte der Klub am Mittwochmorgen. "Nach vier Niederlagen in Serie, bedingt durch lediglich einen Sieg aus den vergangenen neun Spielen und als aktueller Tabellenzehnter der Bundesliga haben wir aber leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können. Diese Entscheidung tut mir auch persönlich weh, aber sie war nach dem Spiel in Bologna nicht mehr vermeidbar", erklärte Sportgeschäftsführer Lars Ricken (48) auf der Homepage des Vereins.

Eigentlich hatte er bei Amazon Prime Video nach dem Spiel noch angekündigt, erst nach Dortmund fliegen und anschließend in Ruhe alles besprechen zu wollen, doch die Bosse handelten doch schneller.

Die Mannschaft wurde von Sportdirektor Sebastian Kehl (44) über das Aus informiert, Sahin verabschiedete sich noch in der Nacht vom Team.

"Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute", sagte der Coach selbst nach seinem Rauswurf.